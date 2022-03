FPP organizuje pracę i mieszkania dla uchodźców z Ukrainy

Ponadto FPP zapewni pomoc psychologiczną oraz zorganizuje miejsca dziennej opieki nad dziećmi.

Obecnie FPP przygotowuje również pakiet rozwiązań ułatwiających zatrudnienie obywateli Ukrainy.

Jest bardzo dużo pytań w zakresie dokumentacji dla cudzoziemców – osoby które uciekają przed wojną nie muszą się nigdzie rejestrować, ani martwić się o sprawy dokumentacyjne.

Nie muszą więc rejestrować się w punktach recepcyjnych czy składać jakiekolwiek wnioski legalizujące pobyt. Ci obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce a ich dokumenty utraciły ważność również nie muszą wyjeżdżać z kraju.

FPP wspiera Naród Ukraiński i skierowała do polskiego rządu postulaty o pilne wprowadzenie pakietu rozwiązań, zapewniających ułatwienie dostępu do pracy i edukacji w Polsce dla obywateli Ukrainy oraz ich rodzin. Ponadto FPP oferuje bezpłatną pomoc dla wszystkich potrzebujących w zakresie legalizacji dokumentów, zatrudnienia i organizacji pobytu w Polsce.

Bezpłatna pomoc FPP dla obywateli Ukrainy i Białorusi pod adresem: telefon/viber: +48734477773, +48518218305, email: pomoc@federacjaprzedsiebiorcow.pl.

– Jako przedsiębiorcy robimy to, na czym znamy się najlepiej – zapewniamy pracę. Skupiliśmy się na błyskawicznym zapewnieniu bytu setkom tysięcy uchodźców, którzy przybywają do Polski – naszą granicę przekroczyło już ponad 281 tys. osób, a liczba ta szybko rośnie. To realna pomoc, obejmująca pełen pakiet: zapewnienie zamieszkania, zatrudnienia, opieki dziennej dla dzieci, pomocy psychologicznej, a także pełnego wsparcia w zakresie legalizacji pobytu w Polsce. Zgłaszają się do nas setki potrzebujących i obecnie rozbudowujemy biuro obsługi tych zgłoszeń. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie pozwoli na sprawną i efektywną organizację pobytu tych osób w Polsce – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).