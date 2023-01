Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że należy wyjść naprzeciw aspiracjom młodych osób z niepełnosprawnościami przez wsparcie ich w ramach realizowanych już programów i nowych inicjatyw.

FPP wyszło z propozycją projektu „Młodzi – sprawni w IT” skierowanego do osób z niepełnosprawnościami.

Projekt ma zachęcać do podjęcia studiów informatycznych.

Liczba osób z niepełnosprawnościami posiadających wykształcenie wyższe wynosi w Polsce 11 proc. (dane GUS za II kw. 2022).

Tymczasem wykształcenie zwiększa szanse na znalezienie pracy aż do 70 proc.

Program proponowany przez FPP pomógłby zmniejszyć lukę na rynku pracy.

Program takich studiów byłby przygotowywany w ścisłej współpracy z pracodawcami z branży IT, którzy braliby udział również w procesie dydaktycznym. Kooperacja nauki i biznesu to klucz do sukcesu w procesie edukacji, w którym kształci się kadry na potrzeby rynku pracy. Projekt zakłada, że studenci mieliby u pracodawców płatne praktyki, a po ich zakończeniu gwarancję zatrudnienia w danej firmie. Oczywiście zarówno kształcenie, jak i praca oraz praktyka odbywałyby się w warunkach przystosowanych do osób z danym rodzajem niepełnosprawności.

Osoby z niepełnosprawnościami chcą i powinny podejmować edukację na poziomie wyższym. Zadaniem państwa jest im to nie tylko umożliwić, ale też ułatwić. Bez wsparcia w tym zakresie nie będzie mowy o ich aktywizacji i niezależnym życiu. Niestety, ale w Polsce praca osób z niepełnosprawnościami wciąż kojarzona jest jako praca niskopłatną, niewymagającą wysokich kwalifikacji i powiązana z określonymi branżami. Czas skończyć z tą niesprawiedliwą stygmatyzacją i dostrzec potencjał osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Zwłaszcza w działach gospodarki borykających się aktualnie z niedoborami kadrowymi – jak chociażby branża IT, gdzie według niektórych szacunków brakuje nawet 300-350 tys. pracowników – podkreśla Teresa Hernik, ekspert ds. społecznych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Na przestrzeni ostatnich lat widać rosnące zaangażowanie świata akademickiego, ale też pracodawców, w likwidację barier w edukacji i zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Dla pracodawców to już nie tylko element strategii CSR, ale też ważny aspekt w raportowaniu w ramach ESG. Zmienia się również podejście ze strony instytucji państwa, które intensywnie zwiększają finansowanie na wsparcie dedykowane osobom z niepełnosprawnościami oraz prowadzą aktywne działania zmierzające do realizacji rządowej Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami (2021-2030).

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl