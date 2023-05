Wbrew pozorom i niektórym ocenom, nie wszystkie banki są skłonne iść na ustępstwa i ugody z frankowiczami. Zgodnie z rekomendacjami KNF banki powinny przystąpić do programu ugód. Rzeczywistość bywa jednak inna.

Co mają zrobić klienci, którzy wzięli kredyt we frankach i obecnie mogą mieć problem z jego spłatą?

Dzisiejsza wyborcza.biz publikuje m.in. rozmowę z Michałem Chmielowskim z kancelarii Prosperitas.

- Skierowanie sprawy do sądu jest najlepszym rozwiązaniem przede wszystkim ze względu na korzystne orzecznictwo - mówi serwisowi ekspert.

Jak twierdzi Michał Chmielowski, banki często stają na stanowisku, że umowy z frankowiczami jednak nie zawierają niedozwolonych warunków i banki nie uznają tych roszczeń.

Tymczasem, o ile w innych sytuacjach problemy ze spłatą rat biorą się z pogarszającej się sytuacji klientów, w przypadku frankowiczów za takie pogorszenie domowego budżetu odpowiadają spłaty rosnących rat frankowych kredytów.

Często są to osoby, które zaciągały kredyt np. w 2008 roku, kiedy frank szwajcarski kosztował 2 zła dziś jego kurs wzrósł o 2,5 razy. Klienci nie byli gotowi na takie wahania kursu, bo wcześniej nie zostali należycie poinformowani o ryzyku.

Po zmianach w prawie orzecznictwo jest bardzo korzystne: większość spraw w sądach jest wygrywana przez frankowiczów. - Dlatego to jest moment, w którym banki powinny zmienić swoje strategie i oferować korzystne oferty ugodowe. To po stronie banków z mojego punktu widzenia leży problem, nie po stronie klientów, więc to one powinny wyjść im naprzeciw - ocenia ekspert.

Zgodnie z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego banki powinny przystąpić do programu ugód i proponować klientom przewalutowanie tak, jakby kredyt od początku był kredytem w złotych.

Mimo to nie wszystkie banki spieszą się z ugodami. Cytowany ekspert wymienia wśród nich takie banki jak Getin Bank, mBank, Raiffeisen czy Bank Pekao.

Czy zatem warto składać pozwy przeciw bankom?

Tak, chociaż zależności od miejscowości czas postępowania trwa 3-4 lata. W przypadku spraw będących w sądzie banki są zdecydowanie bardziej skłonne do rozmów w sprawie ugód - pisze wyborcza.biz. Zwłaszcza w procesach, które są już na zaawansowanym etapie, te warunki ugód są dużo bardziej korzystne.

Więcej na: wyborcza.biz

