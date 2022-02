Fundacja Biedronki przekazała ponad pół tysiąca tabletów seniorom

Fundacja Biedronki podarowała 552 tablety dla podopiecznych domów pomocy społecznej i innych ośrodków całodobowej opieki nad seniorami w całej Polsce. Urządzenia mają służyć do kontaktów osób starszych z bliskimi i edukacji.

Tylko ok. 30 proc. seniorów (60+) korzysta z internetu, ma to szczególnie znaczenie w okresie pandemii.

Fundacja Biedronki rozpoczęła przekazywanie ośrodkom zakwalifikowanym do programu urządzeń Samsung Galaxy z LTE i rozszerzoną 3-letnią gwarancją, etui oraz szkłem ochronnym.

Tablety od Fundacji Biedronki mają pomóc utrzymywać relacje seniorów z rodziną i bliskimi.

– Ponad 20 procent z 253 ośrodków zakwalifikowanych do programu nie udostępniało wcześniej swoim podopiecznym żadnego urządzenia do komunikacji, rozumianego jako komputer, telefon, czy tablet. Tablet Fundacji Biedronki będzie dla nich pierwszym narzędziem, które pozwoli seniorom na wirtualny kontakt ze światem zewnętrznym. Dostęp do urządzenia otrzyma ponad 18 tys. seniorów w całej Polsce – mamy nadzieję, że tablety sprawią im radość i że dzięki nim będą mieli lepszy kontakt z bliskimi – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki

„Siłownia Pamięci” z Fundacją Biedronki

– Spośród naszych mieszkańców wyłoniła się grupa tworząca kółko teatralne oraz muzyczne. Mieszkańcy sami przygotowują scenariusze, wyszukują teksty piosenek. W wielu przedsięwzięciach biorą udział również pracownicy ośrodka, którzy włączają się w pomoc. Organizujemy apele, akademie, koncerty życzeń, które dla seniorów są przestrzenią do realizowania siebie, tworzenia wspólnoty, a jednocześnie przynoszą wiele radości i satysfakcji. W tych działaniach bardzo przydadzą nam się tablety – przyznaje Danuta Laskowska, dyrektorka Domu Emeryta im. św. Alojzego Orione w Brańszczyku, przedstawicielka jednego z ośrodków, który otrzymał tablety Fundacji Biedronki.

W ramach projektu na tablety zostały wgrane aplikacje służące do trenowania umysłu - „Siłownia Pamięci” Fundacji Stocznia. Ćwiczenia wymagające koncentracji i zapamiętywania wpływają pozytywnie na utrzymywanie sprawności funkcji poznawczych. Angażują różne obszary i funkcje mózgu, m.in. logiczne myślenie, pamięć czy koordynację wzrokowo-ruchową. Regularnie wykonywane mogą poprawić kondycję umysłu, utrzymać jego aktualny stan, a nawet opóźnić objawy demencji o 5-10 lat.

Fundacja Biedronki powstała w kwietniu 2020 roku. Jej misją jest pomaganie seniorom i poprawa jakości ich życia.