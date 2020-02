Geberit na 4 Design Days. Gośćmi na stoisku Robert Konieczny i Marcin Szczelina!

Targi 4DD odwiedza średnio 10 tysięcy profesjonalistów i ponad 25 tysięcy klientów indywidualnych, oglądających stoiska i biorących udział w prezentacjach. Program wydarzenia naszpikowany jest panelami, dyskusjami i wystąpieniami wielu cenionych i uznanych architektów, designerów, projektantów czy inwestorów i deweloperów.

W Hali B (stoisko nr B1.45) goście 4 Design Days będą mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami produktowymi na stoisku Grupy Geberit. Gośćmi specjalnymi na stoisku firmowym będą:

• 6 LUTEGO O GODZ. 13.00 MARCIN SZCZELINA, KRYTYK DESIGNU I ARCHITEKTURY

Jak architektura dokłada cegiełkę do produkcji śmieci na świecie? Jak sprawić by branża była bardziej ekologiczna? Jak działania kulturalne mogą wspierać postawy ekologiczne i jak mogą zachęcać do myślenia i walki o czystą planetę? O tym opowie Marcin Szczelina, krytyk i kurator architektury, twórca takich wystaw jak Let's talk about garbage na Biennale w Wenecji czy wystawy Ośmieceni w Centrum Nauki Kopernik.

• 8 lutego o godz. 13.30 Robert Konieczny, architekt, ambasador marki Geberit

Robert Konieczny to jeden z najwybitniejszych polskich architektów, szef pracowni KWK Promes. W 2019 roku został członkiem Francuskiej Akademii Architektury. Od 2012 roku jest także niezależnym ekspertem Fundacji Miesa van der Rohe. Dwunastokrotnie nominowany do Europejskiej Nagrody Miesa van der Rohe.

Zapowiadają się 4 dni pełne wrażeń i inspiracji, owocnych spotkań i wymiany doświadczeń! Więcej informacji: www.4dd.pl