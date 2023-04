W zeszłym tygodniu gliwicka Europa Centralna zmieniła właściciela, a kolejne zmiany być może szykują się na miejskiej starówce. Czy wzorem innych miast zostanie wyłączona z ruchu samochodowego?

Radni PiS i PO sprzeciwiają się pomysłowi - podaje serwis 24gliwice.pl.

Pomysł urzędników, by ograniczyć ruch samochodowy na gliwickiej starówce popierają miejscowi społecznicy i aktywiści.

Pomysł na oddawanie starówki pieszym długo czekał na realizację, a zaczął być zgłaszany już w 2014 roku. W ostatnich latach częściowo ograniczano ruch ul. Siemińskiego oraz zamieniono ulicę w deptak z ograniczonym dostępem dla kierowców. Według gliwickiego portalu pomysł ten do tej pory budzi mieszane uczucia m.in. ze względu na nieczytelny dla wielu kierowców układ, co sprawia, że ruch samochodów na ulicy mimo jej zamknięcia nadal jest spory.

W czasie pandemii, aby zyskać miejsca na ogródki na starówce, zamykano ruch samochodowy na kolejnych ulicach starówki i poszerzano obszar strefy ograniczonej dostępności. Dopiero w tym roku starówka mogłaby się stać w całości przyjazna pieszym i rowerzystom

Opinie lokalnych działaczy

Na realizacje całościowego planu zaprotestowała część przedsiębiorców, których wspierają lokalni politycy:

Paweł Kobyliński (PO): „Jeśli zamyka się jakiekolwiek ulice, na początku należy zadbać o infrastrukturę parkingową zarówno dla mieszkańców danej ulicy, przedsiębiorców mających na danej ulicy swoje biznesy. (...) Praktycznie nie były przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami, co w mojej ocenie jest niedopuszczalne.

Lokalni politycy PiS uważają, że zamykanie uliczek starówki nie obecnie jest pożądane. Według nich tworzy dużo niedogodności dla dużej grupy mieszkańców oraz funkcjonujących tu firm. Podsumowując nie jesteśmy przeciwni rozważenia stopniowego ograniczenia ruchu na starym mieście, jednak wyłącznie poprzez dialog z zainteresowanymi użytkownikami oraz mając świadomość że Gliwice nie są tak turystycznym miastem jak Kraków.

Są także głosy wspierające ograniczenie ruchu samochodowego.

Andrzej Wawrzyczek (OSOM Gliwice): Jestem zdecydowanym zwolennikiem zamknięcia Starego Miasta dla samochodów. Oczywiście należy to zrobić po stosownych konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i z zachowaniem możliwości dojazdu do posesji dla mieszkańców i najemców. Wsłuchiwałem się dość dokładnie w głosy przeciwników zamykania uliczek Starego Miasta. Dało się wśród nich usłyszeć lęk przed zmianą, ale też brak wiary w przywiązanie klientów do marki, którą sklepy i lokale działające wokół Rynku wypracowywały latami.

