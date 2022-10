Do tej pory dzięki wspólnym działaniom z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, Fundacją PFR i świętokrzyską Fundacją „Kaganek” przekazaliśmy łącznie 15 tirów na Ukrainę z łóżkami polowymi, materacami, pościelą, meblami kuchennymi i domowymi oraz sprzętem AGD. Ta pomoc jest niezwykle istotna w tym okresie, ponieważ służy rodzinom, które zostały wewnętrznie przesiedlone na Ukrainie i trafiły do obwodu lwowskiego. Władza lokalna robi wszystko, aby zdążyć jeszcze przed zimą zabezpieczyć warunki mieszkaniowe dla tych osób. Cieszę się, że nasza firma może przyczynić się do skutecznego wsparcia tych działań – podkreślił Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.