IKEA wspiera przedsiębiorców społecznych

Program wystartował w zeszłym roku i potrwa 3 lata. Będzie łączył wiedzę biznesową pracowników różnych spółek z rodziny IKEA (IKEA Retail, IKEA Purchasing, IKEA Industry) z doświadczeniem NESsT dotyczącym inwestycji w przedsiębiorstwa społeczne. IKEA wspiera i współpracuje z przedsiębiorstwami społecznymi w ramach strategii zrównoważonego rozwoju People & Planet Positive i w ten sposób przyczynia się do zmniejszania nierówności. IKEA Social Entrepreneurship została założona w 2012 roku. Jej zadaniem było zbadanie, w jaki sposób IKEA Retail może włączyć do swojej oferty produkty i usługi przedsiębiorców społecznych oraz jak wspierać programy, które przyspieszają rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Targ Pietruszkowy i Pora na Pola

W gronie wybranych znajdują się: Fundacja Kobiety Wędrowne wspierająca kobiety i uchodźców, Fundacja Studio M6 i Spółdzielnia Socjalna Heca działająca dla osób młodych i osób z grup marginalizowanych, a także Fundacja Targ Pietruszkowy i Pora na Pola działająca na rzecz rolników małorolnych.

Program zapewni wybranym przedsiębiorstwom społecznym elastyczne finansowanie, pomoc w dostępie do rynków, wsparcie techniczne i mentoring biznesowy ściśle dopasowany do potrzeb. W ten sposób przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie w zakresie podejmowania decyzji biznesowych. Będą miały okazję, aby szlifować zdolności liderskie i biznesowe, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez wybitnych ekspertów, a także w regularnych sesjach mentoringowych z doświadczonymi specjalistami należącymi do sieci współpracowników IKEA Social Entrepreneurship i NESsT. Do grona osób prowadzących warsztaty i mentoring należą także osoby z różnych spółek IKEA, m.in. IKEA Retail w Polsce.