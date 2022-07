Ile mieszkań dla uchodźców zgłosili do miejskiej bazy warszawiacy?

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie urzędu m.st. Warszawy, w pierwszym miesiącu kryzysu 74 proc. warszawianek i warszawiaków deklarowało zaangażowanie w pomoc dla uchodźców.

Pierwsza duża fala uchodźców z Ukrainy dotarła do stolicy kilka dni po otwarciu granicy: od 28 lutego do 9 marca do miasta przyjechało ponad 300 tys. osób. W kolejnych tygodniach było to już prawie 600 tys. osób, którym trzeba było udzielić pomocy: od zwykłej informacji po opiekę w szpitalu. Dla porównania: kryzys migracyjny w Europie w 2015 r. wywołała fala 1 mln uchodźców, którzy napływali do Europy przez niemal cały rok.

W sumie przez miasto „przeszło” do końca maja prawie 800 tys. osób, co odpowiada ok. 40 proc. całej populacji Warszawy. W szczycie kryzysu w Warszawie i okolicach przebywało dłużej niż kilka dni ok. 300 tys. osób. Od maja widoczny jest jednak stopniowy trend wyjazdu z miasta: w inne miejsca Polski albo zagranicę, w tym powroty na Ukrainę. Realny szacunek liczby nowych mieszkańców będzie możliwy po okresie wakacyjnym. Głównym czynnikiem decyzji o wyjeździe lub pozostaniu będzie rozwój sytuacji militarnej w Ukrainie oraz szanse na znalezienie pracy i mieszkania w Polsce.

Pozytywny bilans pomocy uchodźcom

Bilans pomocy dla setek tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci wydaje się pozytywny. Mieszkańcy Warszawy w zdecydowanej większości zaangażowali się w pomoc uchodźcom. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie urzędu m.st. Warszawy, w pierwszym miesiącu kryzysu 74 proc. warszawianek i warszawiaków deklarowało zaangażowanie w pomoc dla uchodźców. Najczęstszymi formami wsparcia był udział w zbiórkach rzeczowych i wsparcie finansowe. Mieszkańcy bardzo pozytywnie odebrali też decyzje miasta o przyjmowaniu ukraińskich dzieci do szkół i przedszkoli, a także udostępnienie im darmowego transportu.

Mieszkańcy Warszawy zgłosili do miejskiej bazy 5301 ofert mieszkań dla uchodźców.

Ile miejsc noclegowych dla uchodźców zorganizowano w Warszawie?

Stołeczne miejskie punkty noclegowe zapewniły uchodźcom z Ukrainy łącznie prawie 160 tys. osobo-noclegów w 33 lokalizacjach. W szczycie kryzysu miasto dysponowało 3201 miejscami dziennie. Mieszkańcy Warszawy zgłosili do miejskiej bazy 5301 ofert mieszkań dla uchodźców – wynika z raportu „Warszawa w kryzysie uchodźczym”.

Po weryfikacji ponad tysiąc mieszkań zostało zasiedlonych. Niewielka, na tle liczby uchodźców, liczba miejskich punktów pobytowych pokazuje jak wielka była skala pomocy osób prywatnych oraz ukraińskich rodzin i znajomych, którzy przebywali w mieście przed 24 lutym.

Do końca maja złożono 13 tys. wniosków w ramach świadczenia 40+ na pokrycie kosztów pobytu obywateli i obywatelek Ukrainy na kwotę ponad 27 mln zł.

Od samego początku miasto zorganizowało punkty medyczne, w których udzielono pomocy prawie 4 tys. osób. W miejskich szpitalach hospitalizowano ponad 1 tys. osób – w samym szpitalu bielańskim 270 osób.

Ponad 4 tys. dorosłych i 5,6 tys. dzieci skorzystało z porad i wizyt w warszawskim lecznictwie otwartym. W przyjęciach dzieci prym wiódł Warszawski Szpital dla Dzieci. Na świat przyszło w miejskich szpitalach 146 dzieci. Najwięcej w Centrum Medycznym „Żelazna” – 55 dzieci. Miasto we współpracy ze spółkami miejskimi, przede wszystkim MPWiK, zorganizowało też transporty z pomocą humanitarną. Łącznie na Ukrainę, głównie do Kijowa, trafiło ponad 4 tys. palet żywności, artykułów higienicznych i innych. Pochodziły one ze zbiórek i darów mieszkańców, firm oraz organizacji pomocowych z Warszawy, a także innych miast polskich i europejskich.