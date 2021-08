InPost Green City - nowe miasta i rozwiązania antysmogowe

InPost wprowadza szereg rozwiązań ekologicznych. Fot. mat. pras.









Autor: propertynews.pl

Dodano: 12 sie 2021 16:22

InPost wprowadza do użytku przy wszystkich nowo posadowionych paczkomatach brukową kostkę antysmogową w miastach partnerskich programu Green City. Do programu „Green City” - właśnie przystąpiły Sopot i Rzeszów. Do końca roku program obejmie kilkadziesiąt miast w Polsce.