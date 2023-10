Złotówka umocniła się po wstępnych wynikach wyborów, a analitycy wskazują na podniesienie nastojów inwestorów, którzy licza na szybsze wpływy finansów z funduszy europejskich. Łukasz Kijek: Inwestorzy dają mocny sygnał. #KPO is coming

Są kolejne sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych przekazane przez IPSOS.

Według late poll do Sejmu wchodzi 5 komitetów wyborczych.

Prognozy late poll są zbliżone do tych z exit poll oraz badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Ostateczne wyniki wyborów poznamy prawdopodobnie do wtorku.

Od czasu ogłoszenia wstępnych wyników trwają dyskusje na temat scenariuszy powyborczych dotyczących tworzenia nowego rządu.

Frekwencja według late poll wyniosła 72,9 proc..

Do Sejmu według badania late poll wchodzi 5 komitetów z następującymi wstępnymi wynikami.

36,6 proc. Prawo i Sprawiedliwość (-0,2 względem exit poll), 31,0 proc. Koalicja Obywatelska (-0,6 względem exit poll), 13,5 proc. Trzecia Droga (+0,5 względem exit poll), 8,6 proc. Lewica (0 względem exit poll), 6,4 proc. Konfederacja (+0,2 względem exit poll).

Wyniki late poll 2023. oprac. PropertyNews.pl

Kolejne badanie nie zmienia także prognoz możliwości tworzenia koalicji. Trzy komitety opozycyjne (KO, Trzecia Droga, Lewica) już nieoficjalnie zgłosiły gotowość wystawienia wspólnego premiera.

Wszystko wskazuje na to, że to opozycja demokratyczna przejmie rządy w Polsce, która według tych wyników ma 17 mandatów w Sejmie więcej, niż większość bezwzględna. Do większości konstytucyjnej brakuje jej 59 głosów.

Wyniki late poll 2023 w ujęciu prawdopodobnych koalicji i większości w Sejmie. oprac. PropertyNews.pl

Wyniki late poll pokazały niewielkie tylko zmiany wobec dwóch pozostałych badań.

A oto, jak rozkładają się głosy prawdopodobnej koalicji według innego badania, OGB.

Prawo i Sprawiedliwość - 33,5 proc.

Koalicja Obywatelska - 31,4 proc.

Trzecia Droga - 13,9 proc.

Nowa Lewica - 9,8 proc.

Konfederacja - 7,7 proc.

To przekłada się następująco na podział mandatów:

Prawo i Sprawiedliwość - 178

Koalicja Obywatelska - 155

Trzecia Droga - 63

Nowa Lewica - 38

Konfederacja - 25

Oznaczałoby to, że opozycja miałaby razem nieco więcej mandatów - 256. A PiS, nawet z Konfederacją, maksymalnie 203.

Na ogłoszenie wstępnych wyników zareagował kurs złotówki, która odnotowała wzmocnienie w poniedziałkowy poranek.

Łukasz Kijek z money.pl ocenia, że jest to także sygnał ze strony inwestorów związany z perspektywą przyspieszenia wpływów finansowych z KPO.

