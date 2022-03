Na początku marca Joe Biden ogłosił, że Stany Zjednoczone dołączają do swoich europejskich sojuszników w procesie przejmowania najbardziej wartościowych aktywów rosyjskich oligarchów. – Idziemy po wasze zdobycze – zapowiedział prezydent USA. Oczywiście mowa tu o prywatnych samolotach, luksusowych jachtach i apartamentach, które Unia Europejska oraz USA starają się odebrać rosyjskim oligarchom w ramach sankcji nałożonych na nich po inwazji na Ukrainę.

Proces zamrażania i zajmowania aktywów nie jest jednak prosty i wymaga od zaangażowanych krajów dużych nakładów czasowych i finansowych. Nie zawsze jest też skuteczny, ponieważ oligarchowie są nie tylko biegli w ochronie swoich dóbr, ale także dysponują olbrzymimi środkami na ten cel.

Jachty i samoloty rosyjskich oligarchów – co udało się przejąć?

Do tej pory państwa unijne mogą jednak pochwalić się kilkoma sukcesami na polu zajmowania aktywów rosyjskiej elity. Włoskim służbom udało się zatrzymać luksusowe superjachty Lady M oraz Lena należące odpowiednio do najbogatszego Rosjanina Aleksieja Mordaszowa oraz oligarchy Giennadija Timczenki. Francuska policja przejęła z kolei wart 120 mln dolarów jacht Amore Vero, którego właścicielem najprawdopodobniej jest Ichor Sechin, jeden z największych sprzymierzeńców Władimira Putina.

Służby zajęły również luksusowy ośrodek na Sardynii należący do Aliszera Usmanowa, a jego wart od 600 do nawet 750 mln dolarów jacht o nazwie Dilbar pozostaje uziemiony w porcie w Hamburgu po tym, jak w wyniku sankcji większość załogi została zwolniona. Trudno jednak z całą pewnością powiązać jednostkę z Usmanowem, ponieważ według rzeczniczki ministerstwa gospodarki Hamburga statek zarejestrowany jest na maltańską firmę i pływa pod banderą Kajmanów.

Wiele jachtów należących do rosyjskiej elity wciąż jednak pozostaje nieuchwytnych. Według ustaleń agencji Associated Press część z nich zakotwiczyła już na Morzu Śródziemnym i Karaibach. Ponad dziesięć jest w drodze do odległych portów w krajach takich jak Czarnogóra czy Malediwy, które nie są objęte zasięgiem zachodnich sankcji. Trzy jednostki znajdują się natomiast w Dubaju, a trzy inne zniknęły z radarów służb. Jacht Graceful, który według licznych przypuszczeń należy do samego Putina, zakotwiczył w rosyjskim porcie w Kaliningradzie dwa tygodnie przez inwazją.

Według serwisu „Politico” brytyjskim służbom udało się także skonfiskować jeden prywatny samolot, który najprawdopodobniej jest własnością Eugene’a Shvidlera, miliardera blisko związanego z Kremlem i przyjaciela Romana Abramowicza.

Co dzieje się z przejętymi aktywami rosyjskich oligarchów?

Sama konfiskata aktywów nie zawsze oznacza jednak pełen sukces, ponieważ kraje dokonujące przejęcia nie stają się automatycznie właścicielami tych dóbr.

