Jak radzi sobie sektor produkcyjny w czasach pandemii?

„Puls rynku pracy specjalistów i menedżerów” najnowsze badanie Antal przeprowadzone na ponad 200 firmach z sektora produkcyjnego podczas wakacji b.r. wskazuje również, że pracodawcy deklarują utrzymanie stanowisk i nie planują radykalnych zwolnień przedstawicieli średniej i wyższej kadry zarządzającej.

O ile w pierwszej fazie pandemii firmy produkcyjne zdecydowały o redukcji zatrudnienia pracowników niższego szczebla, o tyle sytuacja specjalistów i menedżerów była wielką niewiadomą.

- Branże, w których wolumeny produkcyjnie nieznacznie zmalały, postawiły na zmiany w ich strukturach czy też na zredefiniowanie zakresów obowiązków na wybranych stanowiskach. Firmy te, stawiając na strategię przeczekania i samowystarczalność, ograniczyły swoje funkcjonowanie do najważniejszych celów biznesowych, hamując rozwój czy plany inwestycyjne. Niewiele przedsiębiorstw decyduje się odważną ekspansję i wykorzystanie obecnej chwili na powiększenie udziału w rynku. Mimo to, sytuacja specjalistów i menedżerów jest bardzo stabilna, choć wymagania co do pracowników zdecydowanie wzrosły – komentuje Roman Zabłocki menedżer odpowiedzialny strategicznie za zespoły Engineering & Operations oraz Sales & Marketing w Antal.

Z punktu widzenia kandydatów praca zarówno w produkcji FMCG, logistyce czy transporcie to nadal bardzo bezpieczna i perspektywiczna ścieżka. Jednak sytuacja w firmach z branży motoryzacyjnej czy AGD wygląda zupełnie inaczej.

Firmy, który były zmuszone zredukować zatrudnienie wśród specjalistów i menedżerów oraz zdecydowanie ograniczyć lub wyeliminować współpracę z dostawcami zewnętrznymi wracają do planów rozwojowych, lecz w zupełnie innym wydaniu. Tylko 3% przedsiębiorstw z sektora motoryzacyjnego i 11% z sektora AGD planuje zwiększyć liczbę prowadzonych procesów rekrutacyjnych – zauważa Roman Zabłocki menedżer odpowiedzialny strategicznie za zespoły Engineering & Operations oraz Sales & Marketing w Antal.

