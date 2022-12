Rekordowa inflacja, pandemia i wojna w Ukrainie spowolniły rynek dóbr luksusowych w Polsce. Jednak grupa zamożnych wciąż rośnie. Jak kształtują luksusowe trendy?

W 2021 roku ubyło 2/3 rynku hoteli i SPA.

Wyniki rynku samochodów premium zrekompensowały spowolnienie pozostałych segmentów.

Marki luksusowe w Polsce sądzą, że zrównoważony charakter dobra luksusowego poprawia jego poziom prestiżu.

Samochody marek premium i luksusowych są największym i zarazem jedynym segmentem rynku, którego wartość sprzedaży przekroczyła już tę z 2019 roku – o 23,4 proc. Bardzo dobre wyniki zrekompensowały wciąż gorsze niż przed pandemią wyniki innych segmentów.

Samochody z kategorii premium i luksusowych w 2020 roku wykazały się dużą odpornością na skutki kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Rynek odnotował co prawda spadek sprzedaży zarówno wolumenowo (-4,7 proc. r/r), jak i wartościowo (-1,5 proc. r/r), ale na tle innych produktów luksusowych było to obsunięcie symboliczne. Szczególnie widoczne jest to w perspektywie 2021 roku, który był dla tych kategorii niezwykle udany. Dowodem na to jest rozwój rynku do poziomu 20,5 mld zł, co przekłada się na dynamikę wzrostu 25,3 proc. r/r.

Branża luksusowa powoli odbudowuje przychody do poziomów sprzed pandemii. Jak na razie tylko segment samochodów marek premium i luksusowych przekroczył poziom z 2019 roku - twierdzi Tomasz Wiśniewski Partner, Deal Advisory, Szef Zespołu Wycen w Polsce i Europie ŚrodkowoWschodniej, KPMG w Polsce.

Oprócz branży motoryzacyjnej najlepiej radzi sobie segment alkoholi, który prawdopodobnie już w 2022 roku osiągnie wartość sprzedaży sprzed załamania rynku. W 2021 roku cały rynek dóbr luksusowych w Polsce był wart prawie 30 mld zł. W 2024 roku może przekroczyć wartość 38 mld zł. W 2019 roku szacowany był na ponad 25 mld zł.

Ubyło 2/3 rynku hoteli i SPA

Według KPMG, rynek luksusowych hoteli i SPA mocno się skurczył. Segment najboleśniej na rynku dóbr luksusowych doświadczył obostrzeń w szczycie pandemii. Na kondycję luksusowych hoteli wpłynęły ograniczenia ruchu turystycznego. W Polsce ubyło 2/3 rynku.

Odzież i akcesoria

Rynek luksusowej odzieży i akcesoriów w 2021 roku powiększył się o 418 mln zł, czyli 16,6 proc. r/r, tym samym odrabiając dużą część spadków odnotowanych w pierwszym roku pandemii. Wartość rynku wyniosła 2,9 mld zł, a prognozy wskazują, że odbuduje swoją rekordową wartość z 2019 roku (3,1 mld zł) już w 2023 roku. Akcesoria odpowiadają obecnie za jedną piątą wartości tego segmentu, a ich znaczenie będzie dalej rosło.

Zielone i luksusowe

Ponad 4/5 ankietowanych przedstawicieli branży uważa, że zrównoważony charakter dobra luksusowego poprawia jego poziom prestiżu. Firmy przywiązują coraz większą uwagę do kwestii zrównoważonego rozwoju.

Na koniec 2020 roku Polskę zamieszkiwało ponad 149 tys. osób zaliczanych do grupy HNWI (ang. High Net Worth Individuals), których majątek netto wynosi minimum 1 mln dolarów. W czasie pandemii najbardziej powiększyły się grupy osób bogatych i bardzo bogatych, zarabiających kolejno powyżej 50 tys. zł miesięcznie (+11,6 proc. r/r) i 1 mln zł rocznie (+10,3 proc. r/r).

