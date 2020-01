Jakimi konsumentami są przedstawiciele Pokolenia Z?

Najstarsi przedstawiciele generacji Pokolenia Z właśnie stają się samodzielnymi konsumentami. Jacy są? Co lubią, wreszcie czy rzeczywistość, w której zostali wychowani warunkuje ich decyzje zakupowe? Przed tymi pytaniami stają właśnie współczesne marki, które chciałby dotrzeć do serc (i portfeli) nowej, pokaźnej grupy potencjalnych klientów. Jakie strategie obiorą?

Z jak zmiany

Młodzi ludzie stanowią obecnie 30 proc. światowej populacji. Najstarsi przedstawiciele tej generacji kończą właśnie 21 lat i stają w pełni świadomymi konsumentami. Ta pokaźna grupa nowych klientów to „łakomy kąsek” dla wszystkich marketingowców. Dlatego firmy, także z branży FMCG opracowują i wdrażają strategie biznesowe, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania przedstawicieli tego pokolenia. – Według badania OC&C Strategy Consultants osoby urodzone po 1998 roku rozwijają trendy zapoczątkowane przez Millenialsów. Mowa m.in. o poczuciu wspólnoty i odpowiedzialności społecznej czy pragnieniu doświadczania bardziej niż posiadania. Z drugiej strony, kształtują też własne, nowe wzorce i postawy. Jeśli chodzi o kryteria dotyczące decyzji zakupowych, przedstawiciele pokolenia Z wciąż, podobnie jak starsze generacje, kierują się głównie ceną i jakością. Jednocześnie, biorą oni pod uwagę również takie czynniki jak styl czy unikalność. Podczas zakupów, pokolenie Z wybiera marki, które reprezentują zbliżony do ich system wartości – mówi Michał Bonecki, Consumer Marketing Manager w Perfetti Van Melle Polska.

Globalny dostęp

Najmłodsze pokolenie, o które w najbliższym czasie powalczą firmy wyróżnia się globalnym charakterem. To ludzie, którzy dorastali w dobie wszechobecnego internetu. Mają dziś dostęp do tych samych informacji i mediów, a także, co ważne, możliwość zakupu tych samych usług i produktów. Osoby mieszkające na wschodniej czy zachodniej półkuli mogą więc postrzegać świat w zaskakująco podobny sposób i reagować na podobne bodźce. Chcąc dotrzeć z przekazem do jak najszerszej grupy odbiorców globalne marki często wybierają więc znanych na całym świecie celebrytów, dzięki którym komunikują swoje produkty w Ameryce, Europie czy Azji. Podobnie działa to także w skali danego kraju. Przykład? Jedna z ostatnich kampanii realizowana przez Perfetti van Melle dla Chupa Chups, angażująca Stuu i Naruciaka, jednych z najpopularniejszych infuencerów w Polsce. Ich #SourInfernalsChallengezobaczyło niemal 1,5 widzów!

