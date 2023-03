W sobotnią noc planowane jest zaciemnienie Pałacu Kultury i budynku polskiego Senatu. Ważne na mapie Warszawy miejsca zgasną, a w ślad za nimi w kraju za ciemnością ukryją się m.in. budynki publiczne.

W tę sobotę, 25 marca, o godzinie 20.30, zgasną światła w rozpoznawalnych budynkach w całej Polsce. poza Warszawą są to m.in. Gorzów Wlkp., Piła, Grajewo, Bydgoszcz czy Tychy.

Nie chodzi jednak o żadne ćwiczenia czy planowane spadki w zasilaniu elektrycznym. jak co roku miasta włączają się w akcję WWF "Godzina dla Ziemi".

Na całym świecie World Wide Fund for Nature (WWF) zachęca do wyłączenia na 60 minut urządzeń elektrycznych i świateł. Akcja dotyczy siedzib władz czy firm i instytucji, ale i budynków mieszkalnych, biur czy nawet galerii handlowych. Akcja oczywiście nie dotyczy instytucji związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa czy zdrowia, choć i tam pracownicy symbolicznie włączają się na ile jest to możliwe.

Dzięki akcji WWDF chce uwrażliwić społeczności i społeczeństwa na kwestie ochrony klimatu i podjęcia działań zapobiegających m.in. kryzysowi energetycznemu.

Aby włączyć się do akcji nie trzeba nigdzie zgłaszać swojego uczestnictwa, choć oczywiście można poinformować znajomych na social mediach. Wystarczy na kilkadziesiąt minut odłączyć się od rozrywki, świateł i ładowarek. Pomysłów, co można w tym czasie robić z pewnością nie musi brakować i być może warto dzięki temu zaplanowac realnie własne działania na rzecz Ziemi.

