Kielce dołączają do programu InPost Green City

W ramach programu mieszkańcy Kielc uzyskają dostęp do nowoczesnych usług miejskich, rozwijanej i optymalizowanej ekologicznej sieci Paczkomatów® oraz nowoczesnych rozwiązań na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu.

W ramach porozumienia InPost będzie również sukcesywnie zwiększał swoją flotę samochodów elektrycznych w mieście.

Program wspiera rozwój polskich miast zgodnie z ideą „smart city” i jest częścią długofalowej strategii firmy.

- Jako prawdopodobnie pierwsza na świecie firma logistyczna, która połączyła siły z samorządami, chcemy zaoferować miastom, nie tylko rozwój sieci Paczkomatów®, ale także rozwój mobilnego dostępu do usług miejskich, wspieranie ekologicznego transportu, ograniczanie ruchu samochodowego, czy ochronę powietrza. Mamy nadzieję także współpracować przy innych projektach z zakresu zrównoważonego rozwoju, które mają na celu wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz rozwój inteligentnych i czystych miast. Wiemy, że działania potrzebne są tu i teraz, dlatego lokalne przedsięwzięcia na rzecz miast i ich mieszkańców to nasz priorytet – mówi Waldemar Brzoska, dyrektor biura ekspansji i rozstawień InPost.

- Cieszę się, że Kielce są trzecim miastem w Polsce, po Łodzi i Krakowie, które nawiązało współpracę z InPost. Oprócz poszerzania katalogu usług dla mieszkańców, szczególnie ważnym jej aspektem jest realizacja wspólnych działań proekologicznych, promocja takich aktywności, budowa wspierającej infrastruktury, a także rozwój elektromobilności. Jako miasto promujące ideę smart city, jesteśmy otwarci na współpracę z każdym przedsiębiorstwem, które świadczy usługi ważne dla naszych mieszkańców, dbając przy tym o ochronę środowiska i klimatu – podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

– Jednym z priorytetów Kielc są projekty proekologiczne i działania na rzecz klimatu. Staramy się oferować mieszkańcom coraz więcej programów, dzięki którym realnie wpływamy na polepszenie stanu naszego środowiska. To między innymi program wymiany źródeł ciepła, czy dotacje dla mieszkańców, którzy chcą gromadzić na swoich posesjach deszczówkę. Bardzo się cieszymy, że

w ostatnim czasie znajdujemy partnerów do takich działań wśród przedsiębiorców. W naszym mieście już działa program „Zielony Mecenat”, dzięki któremu firmy partycypują w kosztach urządzania zieleni miejskiej. Dziś robimy kolejny krok i jako jeden z pierwszych samorządów rozpoczynamy systemową współpracę z InPost. To świetny przykład społecznej odpowiedzialności biznesu – dodaje Agata Wojda, zastępczyni prezydenta Kielc.