Koniec z wolną amerykanką w wyborze standardu raportowania ESG 

Docelowo obowiązkiem raportowania ESG objęte zostaną wszystkie duże jednostki, zarówno notowane na giełdzie, jak i poza parkietem oraz średnie i małe jednostki notowane. Dyrektywa wprowadza jednolite europejskie standardy raportowania o zrównoważonym rozwoju.

Polskie spółki w 50 proc. korzystały do tej pory z odrębnego raportu. Dyrektywa CSRD całkowicie to zmieni. Będzie odrębna sekcja w ramach sprawozdania z działalności.

Dyrektywa wprowadza dla krajów członkowskich obowiązkową weryfikację, przy czym przez pierwsze lata będzie się to odbywało na poziomie tzw. ograniczonej pewności.

Małe i średnie spółki giełdowe – mimo wyznaczonej daty obowiązkowego zastosowania – dostaną tymczasową opcję opt-out, czyli przez dwa lata będą mogły wstrzymywać się od raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju.

To było szalone tempo prac, jak na poziom unijny – tak ocenia proces tworzenia dyrektywy CSRD Małgorzata Szewc, główny specjalista zespołu ds. międzynarodowych regulacji w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów, która koordynuje pracami grupy roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego. Fot. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, konferencja ESRS: publiczne konsultacje Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju.

Jaki jest ostateczny kształt dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju CSRD?

Komisja Europejska przedstawiła w kwietniu zeszłego roku projekt dyrektywy CSRD zmieniającej aż trzy dyrektywy (w sprawie rachunkowości, przejrzystości i audytu) i jedno rozporządzenie w sprawie audytu. Intensywne prace legislacyjne nad ostatecznym kształtem dyrektywy były prowadzone aż do 21 czerwca, gdy podczas trilogu Prezydencja Francuska, która w pierwszym półroczu prowadziła prace z ramienia krajów członkowskich, negocjując z Parlamentem Europejskim ostateczne zapisy, uzyskała wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy CSRD.

– W efekcie znamy już roboczy, finalny tekst dyrektywy, ale należy zaznaczyć, że będzie on jeszcze podlegał modyfikacjom przez grupę prawników i lingwistów. Poza tym projekt ma wciąż pewne drobne niedopracowania legislacyjne. Natomiast kluczowe założenia, daty i konstrukcja na pewno już się nie zmienią – tłumaczyła Małgorzata Szewc podczas zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, konferencji "ESRS: publiczne konsultacje Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju."

Po akceptacji przez Komitet Stałych Przedstawicieli, projekt trafi do Parlamentu Europejskiego, a potem do Rady UE.

Standardy osobne dla dużych i inne dla małych firm

Kluczowym celem nowej dyrektywy ma być zapewnienie raportowania przez przedsiębiorstwa istotnych, porównywalnych i wiarygodnych informacji na temat zrównoważonego rozwoju nie tylko dla inwestorów, ale też dla wszystkich innych interesariuszy.

Jakie najważniejsze zmiany wprowadza nowa dyrektywa?

Docelowo obowiązkiem raportowania objęte zostaną wszystkie duże jednostki, zarówno notowane na giełdzie, jak i poza parkietem oraz średnie i małe jednostki notowane. Dyrektywa wprowadza jednolite europejskie standardy raportowania o zrównoważonym rozwoju.

– Należy podkreślić, że to będzie pakiet standardów dla dużych jednostek i odrębny zestaw standardów dla mniejszych podmiotów – wyjaśnia Małgorzata Szewc.

Podkreśla, że art. 19A nowej dyrektywy dotyczący raportowania na poziomie jednostki oraz art. 29A dotyczący raportowania na poziomie grupy są skierowane bezpośrednio do jednostek.

– Będą one brane pod uwagę przez European Financial Reporting Advisory Group przy opracowywaniu standardów i oba te artykuły znajdują się w polskiej ustawie o rachunkowości. Będą podlegały implementacji niemal w całości – tłumaczy Małgorzata Szewc.

Dodatkowo dyrektywa zawiera w swojej konstrukcji wytyczne dla EFRAG-u i Komisji Europejskiej, które są odpowiedzialne za opracowanie i wydanie standardów raportowania: w art. 29B – dla dużych jednostek i w art. 29C – dla małych i średnich firm.

– Jednostki, nie mogąc się doczekać finalnego projektu standardu, mogą sięgnąć właśnie do tych dwóch artykułów, ponieważ ich zapisy będą podstawą do raportowania. Tymczasem muszą zostać poddane analizie i przełożeniu na język standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Małgorzata Szewc.

ESG: znika dobrowolność, będzie obowiązek

Digitalizacja i otagowanie raportów ESG

Sprawozdania z działalności wszystkich spółek docelowo objętych tą dyrektywą będą sporządzane w formacie XHTML.

– Jest to format doskonale znany spółkom giełdowym, wprowadzony rozporządzeniem w sprawie europejskiego jednolitego formatu sprawozdawczego. Odrębna sekcja na temat zrównoważonego rozwoju będzie obowiązkowo otagowana i zawarta w formacie Inline XBRL, który ułatwi maszynowy odczyt i analizę danych na temat zrównoważonego rozwoju. Takie otagowanie wymaga opracowania taksonomii, analogicznej jak dla skonsolidowanych sprawozdań przygotowywanych według MSFF, czyli Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – zaznacza Małgorzata Szewc.

Ekspertka dodaje, że wszyscy legislatorzy: KE, PE i kraje członkowskie, doszli do wniosku, że propozycje komisji były bardzo ambitne i zakładające wyjątkowo krótkie terminy.

Dla kogo dwuletnia dyspensa od raportów ESG?

Dyrektywa będzie wchodziła w życie w trzech fazach. Jako pierwsze zaczną raportować te spółki, które już obecnie raportują w ramach dyrektywy o ujawnianiu informacji niefinansowych. Następne będą wszystkie duże jednostki bez względu na to, czy są notowane na giełdzie. Na końcu – średnie i małe spółki giełdowe – wylicza Małgorzata Szewc.

– Jednak zanim spółka podejmie taką decyzję, powinna rozważyć dwie rzeczy. Po pierwsze spółka, która nie zaraportuje, będzie się bardziej rzucać w oczy na tle wszystkich innych, które to zrobią. Po drugie rynek ma swoje wymogi ujawnieniowe. Nawet jeśli firma skorzysta z opcji opt-out, to i tak będzie musiała wypełnić kilka kwestionariuszy od potencjalnych inwestorów i banków – podkreśla Małgorzata Szewc.

Trójfazowy harmonogram publikacji raportów ESG?

Od pierwszego stycznia roku obrotowego 2024 r. wszystkie duże jednostki zainteresowania publicznego, czyli duże notowane, banki i ubezpieczyciele oraz zatrudniające powyżej 500 pracowników na poziomie jednostkowym bądź skonsolidowanym, będą jako pierwsze przygotowywały sprawozdania za 2024 r., co oznacza, że pierwsze obowiązkowe raporty pod nową dyrektywą pojawią się w publikacji w 2025 r.

Druga grupa zacznie raportować rok obrotowy zaczynający się pierwszego stycznia 2025 r. Będą to wszystkie pozostałe duże jednostki.

– Sądzę, że jest to grupa najmniej świadoma tego, co je czeka, ponieważ nie wystarczy się tylko przygotować do samego raportowania. Trzeba mieć najpierw super strategię i wiedzę, ponieważ nawet ewentualne kwestie negatywne muszą być dobrze zaraportowane. Każda spółka musi mieć tego świadomość – zwraca uwagę Małgorzata Szewc.

Koniec z wolną amerykanką w wyborze standardu raportowania ESG

– Spółki, który stosowały polski standard lub GRI, nie powinny być bardzo zmartwione, ponieważ europejskie standardy, nad którymi pracuje EFRAG, w dużej mierze do nich nawiązują – uspokaja Małgorzata Szewc.

Ekspertka dodaje, że dyrektywa zawiera nie tylko wymogi dla jednostek, ale wprowadza też ramy i wytyczne EFRAG-u i docelowo dla KE. Dotyczą one opracowania i zawartości europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju.

Dużą zmianą wprowadzoną przez dyrektywę CSRD jest likwidacja dotychczasowej całkowitej dowolności w wyborze standardów raportowania.

EFRAG już nad tym pracuje i przedstawi Komisji Europejskiej projekt europejskich standardów raportowania. W dyrektywie zmodyfikowano harmonogram prac. Wydłużono je nieco.

Do 30 czerwca 2023 r. pojawi się pierwszy pakiet dla dużych jednostek. Będą to standardy bazowe, uniwersalne, stanowiące podstawę do raportowania. Do 30 czerwca 2024 r. wydane zostaną pozostałe, uzupełniające standardy dla dużych jednostek. Między innymi będą to wytyczne dotyczące raportowania informacji specyficznych oraz standardy sektorowe.

– Z nieoficjalnych informacji wiemy, że EFRAG dokonał szczegółowej analizy i wytypuje mniej więcej 40 sektorów, czyli należałoby się spodziewać 40 standardów. Szczególna uwaga będzie zwrócona na sektory wysokiego ryzyka. Jest to kwestia, na której Parlamentowi Europejskiemu bardzo mocno zleżało, więc była ona przedmiotem intensywnych negocjacji – opisuje Małgorzata Szewc.

Jednocześnie do 30 czerwca 2024 r. EFRAG musi wydać, a Komisja Europejska przyjąć pakiet uproszczonych standardów dla małych i średnich jednostek. Będzie się nazywał standardem dla małych i średnich jednostek.

EFRAG ma opracować, a KE wydać w formie rozporządzenia odpowiednią taksonomię, która będzie umożliwiała otagowanie informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

– Zwracam uwagę, że będzie on obowiązkowy dla małych i średnich spółek notowanych, a całkowicie dobrowolny dla innych jednostek małych i średnich, dlatego że dyrektywa chce zachęcać do raportowania także inne podmioty – tłumaczy Małgorzata Szewc.

Dodatkowo EFRAG ma opracować, a KE wydać w formie rozporządzenia odpowiednią taksonomię, która będzie umożliwiała otagowanie informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Nie ma już zasady „comply or explain”

Ważną zmianą, jaką wprowadza dyrektywa CSRD jest to, że jednostka będzie musiała opisać nie tylko cele zrównoważonego rozwoju, ale też postępy w ich realizacji, czyli kiedy i jakimi metodami zamierza je osiągnąć.

– Nie ma już zasady „comply or explain”, a zatem jednostka nie będzie mogła powiedzieć: nie interesuje mnie środowisko, albo: uważam, że nie mam na nie wpływu, a ono na mnie, w związku z tym prawie nic nie raportuje. Dlatego Parlament Europejski uzyskał wymóg ujawnień dotyczących na przykład dostosowania się do gospodarki zeroemisyjnej do 2050 r. Spółki, które mają wysokie emisje gazów cieplarnianych będą musiały opisać swoje cele ich redukcji do 2030 r. i do 2050 r. Są to zatem bardzo szczegółowe wymogi zawarte bezpośrednio w dyrektywie – wyjaśnia ekspertka Ministerstwa Finansów.