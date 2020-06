Krakowskie zagłębie rozrywki na celowniku radnych

Skargi od mieszkańców „knajpianych zagłębi” w centrum małopolskiej stolicy cały czas napływają po długim weekendzie do radnych Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim dochodzącego z usytuowanych w tzw. „ogródkach” hałasu w godzinach nocnych czy coraz częstszych przypadków wandalizmu. Autorzy skarg podejrzewają również, że klienci lokali nie przestrzegają epidemicznych norm bezpieczeństwa, co spotyka się z brakiem reakcji restauratorów. Czekając na reakcję władz miasta na przyjętą kilka tygodni temu uchwałę, radni prowadzą konsultacje z lokalnymi społecznościami, a także starają się rozmawiać z właścicielami lokali.

- Niestety, sygnalizowane wcześniej przez nas obawy i tym razem potwierdziły się. Trwające często prawie do rana, do tego pełne wulgarnych wyzwisk, głośne rozmowy, a także akty wandalizmu, nie dawały spokoju osobom mieszkającym przy najbardziej uczęszczanych lokalach – relacjonuje Alina Kamińska – radna Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie, kierująca pracami Komisji Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

Wskazuje, że najbardziej newralgiczne miejsca to okolice Rynku, ulicy Szewskiej, Kazimierz czy Dolne Młyny. Po ostatnim weekendzie na specjalnym forum przeczytać można takie opinie:

„U mnie codziennie w nocy wyjce podokienne wracające z DM (Dolnych Młynów), ul. Batorego.” „DM10 nadal trwa, z małą poniedziałkową przerwą. Nie wiem, jak w sam długi weekend. Po prostu wyjechałem odpocząć, bo pewnie bym oka nie zmrużył.”Sygnały dochodzą także z innych miejsc Dzielnicy I. - Na Kazimierzu było bardzo ciężko – mówi Alina Kamińska, która mieszka właśnie w tym popularnym rejonie centrum Krakowa. - Wyjechałam w sobotę. Trudno było wytrzymać. To także jedyny sposób na przespaną noc w okresie maj - październik i ten rok nie odbiega od normy mimo epidemii.

Słowa radnej potwierdzają zamieszczone na forum opinie mieszkańców takie jak taka: „Masakra. Wentylatory na full 24 godziny, śpiewy do rana i kolesie chodzący po Kazimierzu z bumboxem na cały regulator. Brud, porażający. A i rozpijanie flaszki na skrzyżowaniu Augustiańskiej i Paulińskiej w drodze do Forum”.

Jej zdaniem, w ten sposób mnóstwo ludzi niejako "odbija" sobie czas izolacji. Sezon ruszył bowiem nieco później niż zwykle z powodu kwarantanny. Obecnie, zwłaszcza w weekendy jest tam bardzo głośno. - Twierdzę, że to może być dla mieszkańców najgorsze lato – obawia się o kolejne weekendy tego lata radna i dodaje: - Pod szyldem pomocy przedsiębiorcom i pod wpływem wydarzeń ostatnich miesięcy sytuacja w centrum Miasta może wszystkich przerosnąć. Wobec powyższych aspektów niczym nieskrępowane korzystanie z przestrzeni miejskiej może być tragiczne w skutkach dla jego mieszkańców i przyśpieszy gentryfikację tego obszaru. A jest to proces bardzo trudny lub wręcz niemożliwy do odwrócenia.

1

2

3