Kto jeszcze został w Rosji? Eksperci Yale zaktualizowali listę wstydu

Polskie firmy, które działają w Rosji od czasu wojny w Ukrainie, to: Bakoma, Black Red White, Elektromontaż Poznań, Makrochem i Milk Hydrosan.

Sprzęt od Huawei i Xiaomi, zabawki od Simba Dickie Group oraz Ritter Sport i Storck dalej są na rosyjskich półkach.

Prym na „Liście wstydu” analityków Uniwersytetu Yale wiedzie Francja z dwudziestoma siedmioma firmami, które w dalszym ciągu działają w Rosji.

Na liście wstydu opublikowanej przez amerykański Uniwersytet Yale znalazło się pięć polskich firm: Bakoma, Black Red White, Elektromontaż Poznań SA, Makrochem SA, Milk Hydrosan sp. z o.o.

Po ostatniej aktualizacji listy tworzonej przez uniwersyteckich analityków zniknęły firmy: Ciech, Polnord, Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego (SOT) i Teknotherm Marine. Pierwsza i ostatnia trafiły na listę A, czyli firm, które całkowicie zrezygnowały z rosyjskiego rynku.

Francja rekordzistką na „Liście wstydu”

Po ataku na Ukrainę w Rosji zostało najwięcej Francuskich firm. Działa tam 27 przedsiębiorstw. Najpopularniejsze z nich, które są obecne także w Polsce to m.in.: Auchan-Retail, Bonduelle, Camille Albane, Jacques Dessange, Jean-Louis David, Laboratorie Servier, Lacoste, LACTALIS, Legrand, Leroy Merlin, Mod's Hair, producent zabawek Simba Dickie Group, bank Societe Generale oraz Veolia.

Niemiecki Ritter Sport, Storck i Tchibo zostały w Rosji

Dr. Oetker, Ehrmann, Hochland, Knauf, Metro do którego należy m.in Makro, New Yorker Marketing & Media GmbH, Ritter Sport, Storck, Tchibo - to część z dwunastu firm niemieckich, które nadal kontynuuje produkcję i sprzedaż na terenie Rosji. New Yorker planuje też otwieranie kolejnych sklepów w Rosji.

Dokładnie dwadzieścia firm ze Stanów Zjednoczonych dalej działa w Rosji. Polskim klientom znane są : Carter's | Oshkosh, Cloudflare, Corning, dōTERRA, Idexx Labs, International Paper, Keurig Dr Pepper, Nature's Sunshine.

Technologiczne marki Huawei, Xiaomi, Acer i Asus jeszcze w Rosji

Z Rosji nie wyniosły się austriacki Raiffeisen Bank International oraz Red Bull. Znane na Polskim rynku tajwańskie Acer i Asus dalej są dostępne dla Rosjan. Na „czerwonej liście” widnieją także chiński Huawei i Xiaomi. Kolejnym technologiczny brendem, który nie wycofał się z Rosji jest Lenovo z Hongkongu.

W Rosji w dalszym ciągu funkcjonują linie lotnicze Emirates Airlines i Turkish Airlines.