Kwartał dla klimatu i ludzi. Przełomowy projekt urbanistyczny w Krakowie

Klimatyczny kwartał to przełomowy projekt urbanistyczny, który będzie realizowany w Krakowie.

Obejmuje obszar ograniczony ulicami Dietla, Grzegórzecką, aleją Daszyńskiego i rzeką Wisłą.

Miasto wybrało pilotażowe projekty, które będą dobrym punktem wyjścia do działań systemowych. Obejmują one kwestie mobilności, jakości przestrzeni publicznej, zieleni i rewitalizacji.

Projekt „Klimatyczny kwartał” zakłada zintegrowanie zmian infrastrukturalnych obszaru Kazimierza i Grzegórzek; ma również umożliwić realizowanie potrzeb życiowych mieszkańców tego rejonu na zasadzie tzw. miasta 15-minutowego – w bezpośrednim sąsiedztwie i bez konieczności zbędnych podróży.

Działania te jednocześnie pozwolą zredukować emisję CO2, która negatywnie wpływa na zdrowie i życie. Projekt ten koresponduje z innym obszarem poddawanym obecnie rewitalizacji – niedaleką Wesołą, gdzie na terenach poszpitalnych tworzone są nowe funkcje.

– Chcielibyśmy, by przestrzenie miejskie stały się bardziej zrównoważone w dwóch kwestiach: adaptacji do zmian klimatycznych, dążenia do neutralności klimatycznej, by Kraków nie był tzw. wyspą ciepła i miasto nie wpływało negatywnie na środowisko, ale i dostosowania do sytuacji związanej z rozwojem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i nowego przystanku – Kraków Grzegórzki SKA – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej i komunalnej.

Najważniejsze etapy projektu na lata 2021–2023 to: identyfikacja potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców, zebranie danych, badania społeczne, określenie założeń klimatycznych, warsztaty partycypacyjne, określenie funkcji wybranych placów i ulic, utrwalenie tożsamości, projektowanie, przebudowa infrastruktury

i ocena osiągniętych rezultatów.

Kryzys klimatyczny stał się faktem w skali globalnej, a jego konsekwencje mogą być daleko bardziej negatywne dla wszystkich, niż obecna pandemia. Kraje na całym świecie podejmują więc działania ostatniej szansy, ukierunkowane przede wszystkim na ograniczenie emisji CO2 i zatrzymanie destrukcji środowiska naturalnego.

– Pomysł powstania „Klimatycznego kwartału” jest konsekwencją działań realizowanych przez miasto w ramach projektu „Zeroemisyjny Kraków”. Pokazuje konieczność obszarowego, całościowego podejścia do problemu zmian klimatycznych – dodaje Andrzej Łazęcki, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK.

Kraków w 2020 roku przystąpił do Climate-KIC, inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, wpisującej się w bieżącą politykę unijnego Zielonego Ładu, która zakłada osiągnięcie przez miasta do 2030 roku neutralności klimatycznej.