Leszek Gołąbiecki, prezes Unibep: Ukraińscy pracownicy otrzymali propozycję relokacji do naszego kraju wraz z rodzinami

Zatrudnieni na Ukrainie pracownicy Unibepu już wrócili do Polski, a mieszkańcy Ukrainy otrzymali propozycję relokacji do naszego kraju wraz ze swoimi rodzinami.

Unibep współpracował i współpracuje z wieloma pracownikami z Ukrainy, a w ostatnich latach zrealizował wiele inwestycji na terenie tego kraju.

Unibep aktualnie ma zawarte trzy umowy dotyczące rynku ukraińskiego, z czego dwie są warunkowe i pozostają na etapie uzgodnień proceduralnych, a kolejny projekt, dotyczący realizacji przejścia granicznego na granicy ukraińsko – polskiej, znajduje się wciąż na etapie prac projektowych.

– Z niepokojem obserwuję to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą – przyznaje Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep.

– Chcę dodać, że zatrudnieni w Ukrainie pracownicy albo już wrócili do Polski, albo – dotyczy to mieszkańców Ukrainy – otrzymali propozycję relokacji do naszego kraju wraz ze swoimi rodzinami. Jesteśmy przygotowani na to, by pomóc naszym pracownikom – zapewnia Leszek Gołąbiecki.

Prezes jednocześnie jasno deklaruje, że firma wciąż zamierza działać na rynku ukraińskim. – Chcemy zrealizować inwestycje, na które podpisaliśmy umowy, ale dalsza współpraca i realizacja kontraktów w Ukrainie uzależniona jest od rozwoju sytuacji geopolitycznej w tym regionie – tłumaczy Leszek Gołąbiecki. Dodaje, że przedstawicielstwo Unibepu nadal działa we Lwowie.

Firma uważa, że nie ma istotnego bezpośredniego ryzyka, które mogłoby wpłynąć na zasoby grupy Unibep. Jednak, nie można wykluczyć, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja projektów może ulec wydłużeniu lub może nie dojść do skutku w dającej się przewidzieć perspektywie.

Jeśli chodzi o działalność na Białorusi, to Unibep wycofał się z dwóch kontraktów. Zawarł z przedsiębiorstwem komunalnym Akwa Mińsk dwa porozumienia rozwiązujące, dotyczące warunkowych umów na realizację dwóch kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Mińsku: przy ul. Kazimirovskaia oraz „Fok Luchiny” przy ulicy Łucziny. Umowy rozwiązują się 4 marca 2022 r.