Lidl przyciąga pracowników podwyżkami

Zespół firmy liczy aktualnie 25 tys. osób.

Od marca 2022 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto na początku zatrudnienia.

W ramach świątecznej niespodzianki każdy pracownik firmy Lidl Polska otrzymał 1 000 zł.

Sieć w dalszym ciągu planuje systematycznie zwiększać zatrudnienie, przeznaczając na utworzenie nowych miejsc pracy blisko 100 mln zł. Planowane inwestycje zaowocują stworzeniem ok. 1,5 tys. nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Lidl stara się pamiętać o każdym pracowniku

W przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 4350 zł brutto do 4750 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu – 4550 zł brutto do 5000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5100 zł brutto do 5500 zł brutto.

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 4850 zł brutto do 5550 zł brutto, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 6050 zł brutto do 6400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 6950 zł brutto do 7500 zł brutto. Co więcej, w Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje samochód służbowy. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko. Łącznie firma przeznaczy na wzrost wynagrodzeń aż 125 mln zł.