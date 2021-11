Lockdownu nie będzie, ale wrócą limity osób w sklepach, galeriach i na zgromadzeniach

Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, wstępny plan zakłada zmniejszanie limitów, które wciąż obowiązują - np. w handlu, w miejscach rozrywki, czy podczas zgromadzeń. I choć są założenia, to do decyzji o takim ruchu wciąż daleko. Kluczowe do jej podjęcia będzie tempo pojawiania się nowych osób w szpitalach.

Resort zdrowia jest przekonany, że szczyt fali przypadnie na około 20 tys. hospitalizacji. I powinno się to stać na przełomie grudnia i stycznia. Takie liczby mają nie być problemem dla służby zdrowia. Jeżeli kolejne tygodnie zaburzą ten plan, to obostrzenia zostaną w grze. Nie są jednak wcale takie pewne – są ostatecznością, ale odległą - czytamy na portalu wp.pl.