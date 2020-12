Łódź i EC1 wzorem dla światowej rewitalizacji

Prestiżowy projekt badawczy sfinansowany przez Komisję Europejską ze środków programu Horyzont 2020 pod nazwą „T-Factor” dotyczy tzw. “miejsc tymczasowych” w miastach całego świata oraz roli “tymczasowej urbanistyki” w regeneracji przestrzeni tych miast. Łódź, wraz z tak znaczącymi ośrodkami miejskimi, jak Barcelona, Dortmund, Florencja, Londyn, Marsylia, Nowy Jork i Szanghaj znalazła się prestiżowym gronie miast, które przedstawiać będą najlepsze doświadczenia w tym obszarze.

- Cieszę się bardzo, że wieloletnie wysiłki Łodzi w zakresie rewitalizacji zostały dostrzeżone

i docenione poza granicami naszego kraju – mówi wiceprezydent Łodzi, Joanna Skrzydlewska - Bogate doświadczenia to kapitał, którym możemy i chcemy się dzielić z innymi, aby

w przyszłości procesy rewitalizacji przebiegały wszędzie coraz sprawniej. To dla nas także okazja do poznania jeszcze bliżej dobrych praktyk innych miast i wykorzystania ich w Łodzi. Przypomnę, że to pierwszy projekt realizowany przez nasze miasto ze środków Programu Horyzont 2020. Niewiele polskich samorządów uczestniczy w takich projektach badawczych. Naszą aktywność w tym zakresie już zauważono w kraju – zostaliśmy nominowani w tym roku do Nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii jednostki samorządowe - mówi wiceprezydent Miasta Łodzi Joanna Skrzydlewska.

Na przykładzie rewitalizacji kompleksu EC1 Łódź - Miasto Kultury, miasto zaprezentuje dobre praktyki w stopniowym ożywianiu obszarów i obiektów w zmiennej, wymagającej szybkich adaptacji rzeczywistości. Tak właśnie realizowany jest projekt prowadzony na terenie dawnej Elektrowni Łódzkiej a dziś jednej z największych w kraju instytucji kultury, która stopniowo uruchamia kolejne elementy oferty, atrakcje i usługi. Swoje doświadczenia przekazywać będziemy takim miastom jak: Amsterdam, Mediolan, Lizbona, Kowno czy Bilbao.

- Jesteśmy dumni z tego, że EC1 jest wzorcowym projektem rewitalizacji i inspiracją dla wielu ważnych europejskich miast – mówi Błażej Moder, dyrektor instytucji. – Projekty rewitalizacyjne najczęściej są bardzo złożone i zaplanowane na lata. Rok 2020 udowodnił, że toczą się w zmiennych okolicznościach. Dlatego stopniowe wprowadzanie kolejnych funkcji pozwala z jednej strony, uratować budynki czy obszary przed dalszą degradacją, z drugiej natomiast daje szansę na reakcję, korektę założeń i dostosowanie do nowych, niemożliwych do przewidzenia okoliczności.