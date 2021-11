Łódź jedynym polskim miastem w rankingu National Geographic Traveler

Jedno z najważniejszych pism podróżniczych na świecie, National Geographic Traveler, doceniło metamorfozę Łodzi i poleca miasto jako jedno z 25 miejsc na całym świecie do odwiedzenia w 2022 roku.

Łódź zwyciężyła w kategorii Zrównoważony Rozwój.

Ranking „Best of the World” to prestiżowe zestawienie miejsc, które należy odwiedzić. Przygotowuje je redakcja National Geographic Traveler w USA. To 25 hitów wybranych ze zgłoszeń nadesłanych od lokalnych redakcji tego popularnego pisma podróżniczego.

W 2022 roku wyróżniono miejsca w kategoriach: Dla Rodzin, Natura, Kultura, Przygoda i Zrównoważony Rozwój. Właśnie w tej ostatniej kategorii zwyciężyła Łódź, która jest jednocześnie jedynym polskim miastem docenionym przez NGT.

Redakcja uhonorowała Łódź za metamorfozę, którą miasto przechodzi od lat: rewitalizację poprzemysłowych terenów, nowe funkcje w zabytkowych fabrykach, wdrażanie zielonych rozwiązań, a także nasze filmowe dziedzictwo z tytułem Miasta Filmu UNESCO.

Pozostałe miejsca wyróżnione w kategorii "Zrównoważony Rozwój" to Zagłębie Ruhry, Parque Nacional Yasuni w Ekwadorze, National Columbia Gorge Scenic Area (Oregon/Washington, Stany Zjednoczone) oraz Park Narodowy Chimanimani w Mozambiku.