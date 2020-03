Łódź wprowadza nowe wsparcie dla biznesu. Zachęca do kupna i sprzedaży voucherów

- W tej sytuacji kilka łódzkich restauracji i firm usługowych rozpoczęło sprzedaż voucherów na usługi i dostawy, które będą realizowane w przyszłości. Zachęcam wszystkich łodzian do korzystania z takiej formy zamawiania przyszłych usług. W ten sposób możecie realnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorców. Waszych ulubionych fryzjerów, salonów urody, rzemieślników czy restauracji. Często waszych sąsiadów, którzy z dnia na dzień mogą stracić cały dorobek życia. Dlatego utworzyliśmy na Facebooku grupę Łódź - promocje, vouchery, jedzenie na wynos, gdzie z jednej strony mogą zgłaszać się osoby, które w przyszłości chciałyby skorzystać z usług i już teraz gotowe są wykupić voucher na nie. Z drugiej strony mamy tych, którzy chcą sprzedać vouchery na swoje usługi w przyszłości, co powoli ich firmom przetrwać ten trudny czas. Zachęcam gorąco łodzian do przyłączenia się do tej grupy. Grupa na Facebooku jest otwarta i każdy może do niej przystąpić - mówi Hanna Zdanowska i jako przykład podała łódzką firmę Bluerank, która dla swoich pracowników zakupiła vouchery o wartości 100 tys. złotych.

Maciej Gałecki, prezes Bluerank, poinformował, że dodatkowo od 30 marca firma uruchomiła program „Ratujemy lokalny biznes”. – Nasz program uzupełnia to, o czym mówiła prezydent Hanna Zdanowska. Zainspirowała nas jedna z łódzkich kawiarni, która na Facebooku napisała, że potrzebuje wsparcia, bo inaczej nie przeżyje. Każdy z nas ma swoje ulubione restauracje, kawiarnie, fryzjera i każdy z nas chciałby wrócić do tych miejsc, gdy sytuacja wróci do normy. Dlatego w ramach naszej akcji „Ratujemy lokalny biznes” przeznaczamy 100 tys. zł. na zakup voucherów na usługi lokalnego, łódzkiego biznesu. Mam nadzieję, że te środki pozwolą im złapać oddech przynajmniej na najbliższe tygodnie.