Lokalizacja biura pomaga zatrzymać najlepszych

Aż dwie trzecie pracowników przyjęłoby mniej płatną pracę, ale w lepszym i dogodniejszym miejscu. Im bliżej przystanków komunikacji miejskiej, tym lepiej. Już połowa respondentów na dojazd do pracy chce poświęcać max. 20 minut, natomiast 29 proc. jest w stanie zaakceptować półgodzinną podróż do biura – wynika z badania Grafton Recruitment i CBRE. Eksperci podkreślają, że dobra lokalizacja to czynnik, który będzie zyskiwał na znaczeniu, zwłaszcza w coraz bardziej zatłoczonej przestrzeni miejskiej.

- Rynek pracownika to zjawisko opisywane w ostatnich latach ze wszystkich możliwych punktów widzenia, ale zawsze w kontekście walki o kandydatów. Pracodawcy prześcigają się, aby zrekrutować i zatrzymać tych najlepszych. Okazuje się jednak, że benefity, czy nawet wyższe wynagrodzenie mogą nie wystarczyć. Z naszego wspólnego badania z Grafton Recruitment wynika, że aż 8 na 10 osób poszukujących pracy zwraca uwagę na lokalizację biura. Co więcej, większość zaakceptowałaby mniejsze wynagrodzenie w zamian za wyższy komfort biura i krótszy czas podróży do pracy. To aspekty, które firmy powinny uwzględniać planując własną lokalizację biurową – mówi Jan Banasikowski, doradca ds. HR i analiz lokalizacyjnych CBRE.

Z badania Grafton Recruitment i CBRE wynika, że już 82% osób poszukujących pracy zwraca uwagę na lokalizację biura potencjalnego pracodawcy. Dodatkowo, 65% byłoby skłonnych zaakceptować mniej intratną ofertę, ale w bardziej dogodnym miejscu. Wszystko po to, aby dojazd do pracy zajął jak najmniej czasu. Co piąta osoba nie chce poświęcać na ten cel więcej niż 10 minut, a 58% akceptuje przedział 10-30 minut. Tylko 19% osób przyznało, że jest w stanie dojeżdżać do biura w więcej niż pół godziny.

Eksperci CBRE zwracają uwagę, że biuro z dobrym dojazdem to najczęściej takie, które mieści się blisko głównych węzłów komunikacyjnych i jest położone w centrum miasta. To istotne nie tylko dlatego, aby szybko dojechać do pracy, ale również mieć więcej czasu po jej zakończeniu.

- Nowoczesne, dobrze wyposażone biuro w dogodnej dla pracownika lokalizacji to bez wątpienia jeden z kluczowych elementów wpływających na satysfakcję z wykonywanej pracy. Nie możemy jednak zapominać o tym, że niezwykle istotna, jeśli nie najistotniejsza, jest ogólna kondycja rynku pracy, a dokładniej postrzeganie tej kondycji przez pracującą część społeczeństwa – komentuje Joanna Wanatowicz, Business Director, Grafton Recruitment.

Komunikacja miejska na pierwszym miejscu

Aż 46% respondentów zapytanych o to, w jaki sposób dojeżdżają do pracy odpowiada, że komunikacją miejską. Na drugim miejscu, 43% osób wskazuje samochód. Nie będzie zatem zaskoczeniem, że na podium najważniejszych rzeczy w otoczeniu biura jest bliskość przystanków komunikacji miejskiej, a następnie dostępność miejsc parkingowych w okolicy budynku. Na trzecim miejscu znajduje się bliskość obwodnicy lub tras ekspresowych.

Metodologia badania:

Badanie przeprowadzono w listopadzie 2019 roku za pomocą ankiety online. Grupa badawcza to kandydaci Grafton Recuritment, którzy w ostatnim półroczu aplikowali na co najmniej jedną ofertę pracy. N=1316.