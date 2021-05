Maczfit z darmowymi posiłkami dla samotnych matek

Marka Maczfit postanowiła wywołać uśmiech na twarzach mam znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 26 maja kurierzy firmy zaskoczyli podopiecznych domów samotnej matki w Warszawie i okolicach, przekazując setki posiłków dla mam i ich pociech, by w swoim wyjątkowym dniu mogły nieco odpocząć od codziennych obowiązków i cieszyć się smacznymi, pełnowartościowymi posiłkami na cały dzień, bez potrzeby gotowania.

– Każda mama zasługuje na to, by odpocząć i nie myśleć o codziennych obowiązkach – szczególnie dziś. Kolejny raz zespół Maczfit dołożył wszelkich starań, by wywołać uśmiech na twarzach wielu osób, dzieląc się tym, co robimy z ogromną pasją i zaangażowaniem – smacznymi, pełnowartościowymi posiłkami. Cieszymy się, że w tym wyjątkowym dniu mogliśmy wyciągać pomocną dłoń właśnie w kierunku mam, jednocześnie odciążając je od codziennych obowiązków i trosk – mówi Małgorzata Wierzbicka, dyrektor ds. marketingu i PR marki Maczfit.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Maczfit to marka dobrze znana na polskim rynku. W ostatnim czasie marka została przejęta przez sieć Żabka.