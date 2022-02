Marcin Antczak: Chcemy, aby Ukraińcy znaleźli u nas miejsce do życia, pracy i rozwoju

Analizujemy obecnie, w których spółkach Grupy Antczak będziemy potrzebowali pracowników. Nie tylko w obszarze budowlanym, ale również administracyjnym, aby dla chętnych osób wygospodarować miejsca pracy. Tym samym chcemy, aby przybywający do nas Ukraińcy znaleźli nie tylko tymczasowe schronienie, ale docelowo miejsce do życia, pracy i rozwoju - mówi dla Propertynews.pl Marcin Antczak, prezes zarządu Grupy Antczak.

Branża budowlana w Polsce jest jednym z największych pracodawców, zatrudniających osoby pochodzące z Ukrainy. - Jako Grupa Antczak zatrudniamy wielu z nich. Dlatego w dobie konfliktu zbrojnego, z jakim dzisiaj mierzy się Ukraina, czujemy się w sposób szczególnie odpowiedzialni za pomoc nie tylko naszym pracownikom, ale również ich rodzinom, które już dotarły do Polski, są w drodze do bezpiecznego miejsca lub nadal pozostają na Ukrainie, gdzie toczą się walki - tłumaczy Marcin Antczak, prezes zarządu Grupy Antczak.

Bezpieczny dach nad głową dla uchodźców z Ukrainy

Grupa Antczak od pierwszego dnia wojny podjęła działania pomocowe. - Przekazaliśmy różnorodne środki materialne, nie tylko dla rodzin naszych pracowników, aby mogli oni bezpiecznie dotrzeć do Polski. Współpracujemy z władzami miasta Kalisz, aby zapewnić jak najwięcej, jak najbardziej komfortowych miejsc pobytowych dla osób przybywających z Ukrainy. Nasi pracownicy również prowadzą zbiórki dedykowane konkretnym rodzinom, przybywającym do miast, w których prowadzimy naszą działalność. Chcemy tym osobom zapewnić bezpieczny dach nad głową oraz wszystkie niezbędne rzeczy do życia - wyjaśnia Marcin Antczak, prezes zarządu Grupy Antczak.

Nie tyko schronienie, ale też praca

Jednocześnie Grupa analizuje, w których spółkach będzie potrzebowała pracowników – nie tylko w obszarze budowlanym, ale również administracyjnym.

– Chcemy dla chętnych osób móc wygospodarować miejsca pracy. Zależy nam na tym, aby przybywający do nas Ukraińcy znaleźli nie tylko tymczasowe schronienie, ale docelowo miejsce do życia, pracy i rozwoju - przyznaje Marcin Antczak.