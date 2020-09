Mobilna izba przyjęć od 7R obsługuje pacjentów szpitala w Starachowicach

W związku z pandemią COVID-19, 16 marca 2020 roku placówka w Starachowicach została przekształcona w szpital jednoimienny. Oznacza to, że były tam przyjmowane wyłącznie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Obecnie trwają działania zmierzające do stopniowego przywracania starachowickiego PZOZ do pracy w dawnym trybie. Powrót do pierwotnego profilu szpitala wielospecjalistycznego w Starachowicach podzielony został na etapy. W procesie tym pomoże CareBox, czyli modułowa izba przyjęć do diagnostyki pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19, która zapewni izolację, a tym samym bezpieczeństwo zarówno dla personelu medycznego, jak i osób zgłaszających się do szpitala z innymi schorzeniami.



- Znoszenie kolejnych obostrzeń społecznych doprowadza do nowej fali zachorowań w powiecie starachowickim, wynikających z gromadzenia się mieszkańców na uroczystościach rodzinnych takich jak na przykład wesela. Ostatnie przypadki zakażeń potwierdzają taką tendencję. Jednak stopniowo będziemy przywracać działalność poradni oraz konsultacji lekarskich innych specjalizacji. W tej sytuacji mobilna izba przyjęć ufundowana przez firmę 7R zdecydowanie pomoże nam w zachowaniu najwyższych środków ostrożności. W dodatkowej przestrzeni medycznej prowadzona będzie diagnostyka osób zgłaszających się z dolegliwościami typowymi dla COVID-19, ale CareBox będzie funkcjonował niezależnie od placówki, z osobnym wejściem i jako oddzielne pomieszczenie sanitarne. Dzięki temu zminimalizujemy zagrożenie zarażania personelu medycznego, a tym samym paraliżu całego szpitala. Bezpieczeństwo naszych pacjentów i lekarzy jest dla nas najważniejsze.- mówi Grzegorz Kaleta, dyrektor naczelny Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

