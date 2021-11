Moda na COP26. Branża domaga się wsparcia światowych przywódców

Jak czytamy na stronie fashionunited.com, list podkreśla potrzebę wspólnego działania na rzecz osiągnięcia zerowej emisji nie później niż do 2050 r. Postulaty autorów mówią m.in. o: eliminacji marnotrawstwa, zwiększeniu odpowiedzialności firm wobec ich globalnych łańcuchów dostaw oraz zachęcaniu dzieci do nabywania umiejętności niezbędnych do wytwarzania, naprawy i ponownego używania ubrań.

- COP26 to fantastyczna okazja, aby przypomnieć światowym liderom nie tylko o znaczeniu, jakie branża modowa odgrywa w globalnej gospodarce, ale także o tym, że wielu z nas angażuje się w poszukiwanie nowych sposobów prowadzenia biznesu, które stawiają ludzi i planetę na pierwszym miejscu. Musimy wprowadzić przemyślany i odpowiedzialny model biznesowy w procesie przejścia z gospodarki liniowej na gospodarkę o obiegu zamkniętym - tłumaczy Tamara Cincik, dyrektor generalny firmy Fashion Roundtable.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z kolei Dilys Williams, założycielka i dyrektor Centre for Sustainable Fashion podkreśla, że sygnatariusze listu i nie tylko, potrzebują konkretnych działań w pięciu punktach nakreślonych na COP 26. - Świat patrzy, a my chcemy tworzyć historię, a nie być historią - apeluje Dilys Williams.