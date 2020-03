Na każde miasto trzeba znaleźć własny pomysł

Zależy nam na inwestycjach, które nie tylko zbudują nam na nowo miasta, ale przede wszystkim zbudują myślenie o tych miastach - mówił w trakcie 4 Design Days 2020 Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli. W trakcie wydarzenia zapowiedział on także nową inicjatywę – konkurs dla młodych adeptów architektury na projekty rewitalizacji w regionie, który zostanie ogłoszony już w 2020 roku.

Jednym z ważnym tematów poruszanych w trakcie tegorocznego 4 Design Days w Katowicach była rewitalizacja miast. Nigdzie jej efektów nie widać lepiej niż na terenie Śląska i Zagłębia. Jak przebiegają jej procesy? O tym w rozmowie z dziennikarzem Jarosławem Kuźniarem opowiadał Kazimierz Karolczak.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to konkretne miasta, które potrzebują konkretnego wsparcia. Jakiego?

Do Metropolii należy 41 miast i gmin, ale trzonem jest 12 miast skupionych wokół Katowic. Mamy też 28 gmin miejsko-wiejskich. Łącznie Metropolię zamieszkuje 2 mln 300 tys. mieszkańców, myślę więc, że jest to potencjał porównywalny z aglomeracją warszawską. Wśród miast naszej Metropolii są świetne przykłady rewitalizacji, pokazujące kierunek, w którym zmierzamy. Nawet 4 Design Days odbywa się przecież na terenie byłej kopalni Katowice, w jednym z najlepiej zrewitalizowanych miejsc w Europie, które zdobyło wiele międzynarodowych nagród, zarówno za budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego, jak i Muzeum Śląskiego. Skalę przemian Śląska i Zagłębia świetnie pokazuje też fakt, że tylko w tym roku powstaje tu aż 10 nowych hoteli.

Na ile architektura Metropolii może i powinna być zunifikowana? W końcu mamy tu aż kilkadziesiąt różnych miast. Jak zadbać o wspólne cechy przy zachowaniu ich różnorodności?

Terenów, które należy zrewitalizować mamy w naszym regionie z pewnością sporo. Jest to chociażby kolejna kopalnia – Mysłowice w centrum Mysłowic, jest też Bytom i wiele innych miejsc. Doskonale zdajemy sobie sprawę z roli promocji nie tylko poprzez kulturę i sztukę, ale i poprzez architekturę. W związku z tym w najbliższym czasie mamy zamiar uruchomić międzynarodowy konkurs na rewitalizację, adresowany dla młodych architektów, z uznanym międzynarodowym jury i możliwością realizacji najlepszych i najciekawszych projektów – tych, które będą na naszą miarę i kieszeń oraz spodobają się mieszkańcom. Chcemy, aby dzięki takim działaniom jak nowy konkurs takich miejsc, jak katowicka Strefa Kultury było jeszcze więcej. Patrzymy na wzór, jakim jest chociażby hiszpańskie Bilbao i Muzeum Guggenheima – kto by wiedział o Bilbao, gdyby nie to właśnie muzeum?

1

2