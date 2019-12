Na Sylwestra wydamy w tym roku ponad 300 zł

Jak co roku, dla wielu Polaków sylwestrowa noc jest okazją do świętowania. Czasami aż nazbyt hucznego, co część odczuje w swoich portfelach. Badanie BIG InfoMonitor pokazuje, że dla blisko 9 proc. z nas sylwestrowe wydatki mogą się nawet stać powodem finansowych problemów. Równie duży odsetek nie jest w stanie przewidzieć, czy oprócz miłych wspomnień, po zabawie nie zostanie mu dziura w domowym budżecie.

Smart shopping na ratunek portfelom

Jak sprawić, by ostatnia noc w roku była wyjątkowa i jednocześnie nie zrujnowała naszego portfela? 65 proc. planuje wydatki odpowiednio wcześniej i chętnie korzysta z przedświątecznych wyprzedaży, aby zrobić zakupy niezwiązane bezpośrednio ze świętami Bożego Narodzenia. Część z nich to zakupy z myślą o Sylwestrze.

– Odpowiednie zaplanowanie wydatków związanych ze Świętami oraz Sylwestrem jak co roku jest bardzo istotne. Badania BIG InfoMonitor wskazują, że blisko co jedenasty Polak spodziewa się kłopotów finansowych w związku z wydatkami na zabawę sylwestrową. Odsetek osób, które mają taki problem po Świętach Bożego Narodzenia jest jeszcze wyższy (prawie 17 proc.) – mówi Halina Kochalska, ekspert BIG InfoMonitor. - To spiętrzenie wydatków przekłada się na kondycję domowych budżetów – dodaje.

Wydatki, wydatki i jeszcze raz wydatki

W sumie na ostatnią noc 2019 roku planujemy wydać średnio 307 zł i jest to prawie taka sama kwota jak przed rokiem (wtedy przeciętny budżet wynosił 314 zł). Tradycyjnie największe koszty stanowią jedzenie i alkohol. Ciepłe i zimne przekąski to dla 37 proc. badanych największa część budżetu. Wynik jest zbliżony do zeszłorocznego, co świadczy o tym, że raczej nikt nie wyszedł z imprezy sylwestrowej głodny. Ale już zakupów alkoholu nie udało się zaplanować optymalnie, bo w tym roku 23 proc. osób przeznacza największą część budżetu na trunki, w zeszłym roku był to priorytet dla 16 proc. respondentów.

Poza zwiększeniem ilości alkoholu, zdaniem badanych do poprawy w tym roku są też stroje. Tym razem aż 7,5 proc. nie stawia sobie żadnych ograniczeń budżetowych przy zakupie sylwestrowych kreacji wobec 3 proc. w 2018. Odpowiedni wygląd to także fryzjer i kosmetyczka, jednak dla większości taki wydatek nie będzie numerem 1.

