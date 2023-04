Zmiany w Kodeksie pracy mogły pojawić się wcześniej, ale w końcu weszły w życie. W ciągu ostatnich tygodniu publikowaliśmy materiały na temat zmian w pracy zdalnej i nowych urlopach. Dziś publikujemy je jako spis najważniejszych materiałów.

W tym roku weszły dwie spore zmiany w Kodeksie pracy.

Pierwsza obowiązuje już od 7 kwietnia i dotyczy możliwości pracy zdalnej.

Druga weszła w życie 26 kwietnia i m.in. uzgadnia polskie prawo pracy z dyrektywami UE w zakresie urlopów.

Pierwsza nowelizacja przepisów dotyczących pracy zdalnej weszła w życie 7 kwietnia. Z Kodeksu pracy została usunięta tzw. telepraca, w jej miejsce pojawiły się zapisy regulujące możliwość zlecania i wnioskowania o pracę wykonywaną poza biurem.

Oto kilka materiałów, które przygotowaliśmy na temat zmieniających się zasad, obowiązków i możliwości, jakie dają nowe przepisy pracy zdalnej.

Niewątpliwie, jest to atrakcyjna forma pracy dla obu stron. Pracownik zyskuje oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdy oraz komfort w wykonywaniu pracy, zaś pracodawca nie ponosi kosztów związanych z zapewnieniem przestrzeni biurowej. Charakter pracy zdalnej wiąże się z wprowadzeniem konkretnych procedur i zasad w miejscu pracy oraz wymaga obopólnej zgody określającej warunki zatrudnienia pracownika.

Nowe przepisy z jednej strony dały pracownikom prawo do wnioskowania o pracę zdalną, z drugiej natomiast mogą spowodować spadek popularności tej formy pracy. Idąc dalej – dobrze unormowana wewnętrznie praca zdalna może stanowić przewagę konkurencyjną firm. Praca zdalna może zatem wrócić na listę atrakcyjnych benefitów pracowniczych.

Dzięki aktywności Hines za oceanem, wiemy, jakie zmiany musiały przejść biura w USA. W nowej sytuacji nie tylko prawnej, ale i po wejściu na rynek pokolenia, dla którego praca zdalna jest normą, a nie opcją - czy biura mają czym zatrzymać pracowników? [PODCAST]

Nowelizacja Kodeksu pracy określa, po kilku latach pewnej dowolności, zasady zlecania tej formy współpracy. Nie tylko ustala warunki jej organizacji, ale także możliwości jej ograniczania i zakres odpowiedzialności pracodawcy. Wyjaśniamy w punktach.

Nowe przepisy z zakresu pracy zdalnej wymagają od pracodawców większej kontroli warunków, w jakich pracownicy świadczą pracę. Pracodawca będzie znał dokładny adres wykonywania pracy w formie zdalnej (nie musi być tożsamy z adresem zamieszkania), a także warunki do wykonywania pracy – przestrzeń, biurko, krzesło. Szczegóły tłumaczy ekspertka BHP Katarzyna Prokopowicz.

59 proc. ankietowanych na początku lutego 2023 r. przez PIE uważa, że praca zdalna wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem firmy. Zdaniem 56 proc. przedsiębiorców, "dzięki pracy zdalnej łatwiej zatrudnić specjalistów, zwłaszcza spoza obszaru lokalizacji firmy".

Pamiętajmy, że praca zdalna wprowadzona kodeksem pracy nie jest obowiązkowa, ani też nie ma automatycznego zastosowania do pracowników. Pracodawca sam decyduje czy w ogóle wprowadza pracę zdalną w swoim zakładzie pracy, a jeśli tak, to czy dla wszystkich pracowników, czy jedynie dla wybranych grup.

Czas przymusowej izolacji w domach pozwolił przetestować warunki home office i zweryfikować, gdzie pracuje się sprawnie i komfortowo i czego do skutecznego wykonywania obowiązków potrzebujemy.

W najnowszych rankingach dotyczących atrakcyjnych lokalizacji dla pracy zdalnej znalazło się kilka polskich miast. Na wysokiej pozycji uplasowała się Łódź, w kraju ustępując tylko Krakowowi.

Wypracowane w UE zasady dotyczące work-life balance i rodzicielstwa znajdą odzwierciedlenie w polskich przepisach. Zmienione przepisy obowiązują od 26 kwietnia. Wprowadzają m.in. dłuższe urlopy rodzicielskie - w tym ojcowskie), nowy urlop opiekuńczy oraz dodatkowy urlop od tzw. siły wyższej. Doprecyzowane zostają także zasady związane z umowami o pracę stałą i na okres próbny.

Urlop menstruacyjny nie został póki co wprowadzony do polskiego prawodawstwa, jednak dołączamy materiał na ten temat do naszego raportu, bo warto inspirować się dobrymi praktykami. Urlop taki pozwala pracownicom na pozostanie w domu w dniu, w którym szczególnie odczuwają ból i dyskomfort. Choć są na świecie kraje, które mają tego typu rozwiązanie w swoim porządku prawnym od wielu lat, w Polsce jest ono nadal niezbyt popularne. Jednak pomału zaczyna się to zmieniać.

