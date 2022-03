Netflix, YouTube, Disney ograniczają rosyjskich użytkowników i solidaryzują się z Ukrainą

Najwięksi przedsiębiorcy branży technologicznej, lotniczej i rozrywkowej zawieszają swoje usługi na terenie Rosji. Twitter i Facebook zapowiadają ograniczenie dla profili należących do rosyjskich mediów - podaje CNN.

Dwa filmy Disneya nie trafią do rosyjskich kin.

Działania Google i YouTube powinny zmniejszyć przychody z reklam rosyjskich telewizji.

Boeing i Airbus nie będą serwisować maszyn rosyjskich linii lotniczych.

Netflix nie będzie od tego miesiąca udostępniał rosyjskich kanałów telewizyjnych. Platformę obliguje do tego rosyjskie prawo. YouTube zapowiedziało, że zablokuje rosyjskie media państwowe na Ukrainie, w tym RT. Platforma również ograniczy rekomendowanie rosyjskich kanałów w innych krajach - informuje CNN.

Google i YouTube uniemożliwią także rosyjskim mediom reklamowanie się w serwisach oraz nie pozwolą na zarabianie z treści reklamowych.

Boeing o swoich działaniach poinformował we wtorek. Firma wstrzymuje konserwację rosyjskich linii lotniczych i tymczasowo zamyka biuro w Kijowie.

Airbus w środę poszedł w ślad za Boeingiem i zawiesił pracę dla rosyjskich linii m.in. dostarczanie części zamiennych.

Disney z porodu rosyjskiej niesprowokowanej agresji na Ukrainę zrezygnował z wprowadzenia dwóch filmów w maju i czerwcu. Chodzi o „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” i „Lightyear”