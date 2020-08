Nie ma wakacji od COVID-19. Wracają obostrzenia w 19 powiatach

Dzisiaj do konsultacji publicznych ma trafić projekt rozporządzenia wprowadzający regionalne obostrzenia w wybranych powiatach. Przepisy mają obowiązywać od soboty 8 sierpnia.

Jak poinformował w czasie konferencji prasowej minister zdrowia "mapa obszarów czerwonych i żółtych pokazuje wyraźnie, że to nie jest tak, że czas wakacji daje wzrost zakażeń". Lista powiatów, w których wracają obostrzenia powstała na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy.

W wybranych powiatach zostaną wprowadzone obostrzenia dotyczące: targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu i obowiązku noszenia maseczek.

Mówiąc o kategoryzacji zakażeń Szumowski powiedział, że większość Polski jest "zielona". Niestety są obszary gdzie ten przyrost jest szybki. Wymienił województwa: wielkopolskie, małopolskie, łódzkie, śląskie i część podkarpackiego.

Większe obostrzenie będą obowiązywać w powiatach oznaczonych kolorem "czerwonym": ostrzeszowskim, nowosądeckim, w Nowym Sączu, wieluńskim, pszczyńskim, w Rudzie Śląskiej, rybnickim, w Rybniku i pow. wodzisławskim.

Łagodniejsze rygory będą w powiatach oznaczonych na żółto: wieruszowskim, w Jastrzębiu-Zdroju, jarosławskim, w Żorach, kępińskim, przemyskim, cieszyńskim, pińczowskim, oświęcimskim i w Przemyślu.

W powiatach czerwonych zostaje wprowadzony obowiązek noszenia maseczek wszędzie w przestrzeni publicznej.

Zdaniem ministra zdrowia trzeba otrząsnąć się z beztroski.

- To dotyczy całej Polski, bo naprawdę, jeżeli nie chcemy, żeby kolor czerwony rozprzestrzenił się na całą Polskę, to starajmy się zachowywać reżim sanitarny - nosić maskę w sklepach i w komunikacji miejskiej. Niech to wejdzie w nasz nawyk, dopóki nie będzie leków i szczepionki - zaapelował.

Minister dodał, że nie jest to kwestia wakacyjnych podróży i podkreślił, że pas zbliżony do Wybrzeża jest w całości "zielony".

- Nie ma tam dramatycznej liczby zakażeń - podkreślił Łukasz Szumowski.

