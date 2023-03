Linie lotnicze Turkish Airlines przesuwają na 1 maja br. inauguracyjne połączenie między Katowicami a Stambułem. Lotnisko mówi o odmowie zatwierdzenia lotów przez ULC, a prezes urzędu zapewnia, że nie wydał takiej odmowy.

Władze portu w Pyrzowicach poinformowały w środę, że Turkish Airlines zdecydował o przesunięciu inauguracji połączenia Stambuł-Katowice z 3 marca 2023 r. na 1 maja 2023 r.

Według lotniska stało się tak, ponieważ "Urząd Lotnictwa Cywilnego odmawia dokonania technicznej czynności zatwierdzenia rozkładu Turkish Airlines na trasie Stambuł - Katowice na sezon Lato 2023 (od 26 marca do 28 października 2023 r.)".

"Bez akceptacji rozkładu Lato 2023, linia mogłaby operować na tej trasie zaledwie trzy tygodnie, tj. do 25 marca 2023 roku. Dlatego w związku z przeciągającym się oczekiwaniem na zatwierdzenie rozkładu letniego, przewoźnik zdecydował się na przesunięcie terminu inauguracji połączenia na 1 maja 2023 r. oraz na czasowe wstrzymanie sprzedaży biletów" - podało katowickie lotnisko.

Port przypomniał, że 10 listopada 2022 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję administracyjną zezwalającą Turkish Airlines na wykonywanie regularnych przewozów lotniczych na trasie Stambuł - Katowice - Stambuł.

"Wydając decyzję ULC powołał się na zapisy ustawy prawo lotnicze oraz umowy o komunikacji lotniczej pomiędzy Polską a Turcją. Zgodnie z polsko-turecką umową przewoźnik z Turcji może latać do Polski w ruchu rozkładowym na dwa lotniska, tj. do Warszawy oraz do drugiego portu wskazanego przez stronę turecką - aktualnie są to Katowice. W dniu 15 listopada 2022 r. ULC zatwierdził bez uwag rozkład zimowy (od 3 do 25 marca 2023 r.) dla połączenia Stambuł - Katowice - Stambuł" - przekazało lotnisko.

Katowice Airport zapewniło, że jest gotowe do przywitania Turkish Airlines w województwie śląskim. Port poczynił w tym celu odpowiednie inwestycje.

W odpowiedzi na komunikat lotniska, ULC poinformował w komunikacie, że Prezes Urzędu nie wydał odmowy zatwierdzenia rozkładu lotów przewoźnika lotniczego Turkish Airlines wykonywanych na trasach z Polski do Stambułu w sezonie rozkładowym Lato 2023.

"Prezes ULC nadal rozpatruje wniosek Turkish Airlines o zatwierdzenie rozkładu lotów na sezon letni na trasach Warszawa-Stambuł, Katowice-Stambuł, Warszawa-Antalya. Wniosek jest rozpatrywany w oparciu o przepisy ustawy Prawo lotnicze i Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o transporcie lotniczym" - poinformował ULC.

Urząd przypomniał, że zgodnie z tą umową, przewoźnicy lotniczy strony tureckiej i strony polskiej muszą dokonać ze sobą uzgodnień w zakresie realizowanych przewozów w danym sezonie rozkładowym.

Jak podał ULC, w sezonie zimowym 2022/2023 Polskie Linie Lotnicze LOT nie zgłosił zastrzeżeń do wykonywania przez Turkish Airlines lotów na trasie Stambuł-Katowice. "W związku z tym, Turkish Airlines może wykonywać loty do końca sezonu zimowego. Natomiast Polskie Linie Lotnicze LOT w piśmie z dnia 12 stycznia 2023 r. poinformowały ULC, że są zainteresowane rozpoczęciem lotów na trasie z Katowic do Stambułu. W związku z tym, zgodnie ze wspomnianą umową, w sezonie Lato 2023 obaj przewoźnicy muszą uzgodnić ze sobą rozkład lotów pomiędzy Polską a Turcją" - poinformował ULC.

Jak dodano, z informacji otrzymanych z PLL LOT 28 lutego 2023 r. wynika, że rozmowy między centralą PLL LOT i centralą Turkish Airlines w Stambule są na końcowym etapie. "Dopiero po uzyskaniu informacji o ostatecznym uzgodnieniu planów przewozowych obu przewoźników możliwe będzie podjęcie decyzji o zatwierdzeniu rozkładu Turkish Airlines na sezon letni na loty z i do Polski" - podał ULC.

"Wierzymy, że centrale obu przewoźników zakończą rozmowy niezwłocznie, tak aby decyzja w sprawie zatwierdzenia rozkładu Turkish Airlines przez ULC, mogła zostać podjęta jak najszybciej" - wskazał Urząd.

Rzecznik lotniska w Katowic Piotr Adamczyk powiedział PAP, że do tej pory lotnisko nie otrzymało oficjalnej informacji ze strony PLL LOT, że planuje latem uruchomić połączenie z Katowic do Stambułu.

Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego połączeń skorzystało rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Pandemia koronawirusa w latach 2020-2021 zahamowała wzrost liczby podróżnych. W 2020 r. z sieci połączeń lotniska skorzystało 1,44 mln osób, a w 2021 r. - 2,32 mln. Miniony rok przyniósł odbudowę przewozów pasażerskich - z usług portu skorzystało 4,42 mln osób. Rok 2023, z liczbą pasażerów rzędu 5,3 mln osób, ma być rekordowy w historii lotniska.

