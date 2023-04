O chmurze, Big Data, sztucznej inteligencji, adaptacji projektów do aktualnych realiów, a także o współpracy nauki z biznesem i cyberbezpieczeństwie - i nie tylko - można było usłyszeć w czasie debaty o nowych technologiach.

Sesja "Technologie, innowacja, digitalizacja" zgromadziła ekspertów:

Tomasz Blicharski

wiceprezes, Grupa Żabka, dyrektor zarządzający, Żabka Future

wiceprezes, Grupa Żabka, dyrektor zarządzający, Żabka Future Jean Marc Harion

CEO, Play

CEO, Play Michał Kot

dyrektor sprzedaży Digital Industries, Siemens Polska

dyrektor sprzedaży Digital Industries, Siemens Polska Mateusz Rafał , dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej

, dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej Paweł Lewandowski

podsekretarz stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

podsekretarz stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Ewa Łuniewska

wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski SA

wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski SA Justyna Orłowska

pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – szef Centrum GovTech, pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – szef Centrum GovTech, pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Mourad Taoufiki

Country Manager, Amazon.pl

Country Manager, Amazon.pl Szymon Wałach

wiceprezes ds. digital i strategii, członek zarządu, InPost

Moderacja:

Agnieszka Kubera

dyrektor zarządzająca, Accenture w Polsce

- Zadaję sobie pytanie, czy nowe technologie mogą być remedium na nowe wyzwania? -pytała Dominika Bettman, dyrektor generalna, Microsoft. Rozwijają pytanie stwierdziła, że firmy, które przygotowywały się do transformacji cyfryzacyjnej, lepiej przechodzą kolejne zmiany i wyzwania.

Nie za dobrze jednak edukujemy się w tej sferze. Wskaźniki mówią, że jako całość populacji jesteśmy ok. 15 proc. poniżej średniej europejskiej.

Nie dotyczy to jednak specjalistów, bo w tej sferze Polska może się poszczycić dobrymi wynikami. Niemniej inwestujemy w cyfryzację o 7 proc. mniej niż inne państwa naszego regionu.

O tym, że w czasach przełomu technologicznego potrzebne jest lepsze edukowanie, mówił także Mateusz Rafał, dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej. Aby odpowiadać na te wyzwania, ministerstwo edukacji uruchomiło wiele programów, które mają edukować ludzi w sferze nowych technologii.

Mateusz Rafał podkreślił, że edukacja cyfrowa nie jest celem samym w sobie, ale ma wspomagać nauczanie w każdym kierunku.

Podstawowym programem jest tu projekt laboratoria Przyszłości, dzięki któremu w szkołach jest dostęp do robotów, drukarek 3d oraz lepszy materiał do zdobywania wiedzy.

Paweł Lewandowski potwierdził, że strefa edukacyjna i jej konkretne realizacje są realizacją podstawowych celów w perspektywie zwiększenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

- Sukcesem każdej usługi jest łatwość jej użytkowania - podkreślił.

Aby umożliwić i zapewnić łatwość u użytkowania oferty programów państwowych, rozwijana jest stała współpraca ze specjalistami z obszaru "user friendly". Z punktu widzenia państwa - podkreślił Paweł Lewandowski - pożądana jest jak największa liczba specjalistów z zakresu IT.

Na przedłużeniu działań edukacyjnych leży rozwój technologii na rynku pracy.

Według Tomasza Blicharskiego znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy musimy ciągle patrzeć poza horyzont.

To z kolei oznacza konieczność działania wyprzedzającego, znajdowania rozwiązań w stanie ciągłej niepewności. Stąd kolejne formaty (jak sklepy typu nano czy powszechne już zastosowanie aplikacji), które wspierają nie tyle działalność na konkretnym, na przykład sprzedażowym odcinku działania firmy, ale cały ekosystem danego biznesu.

Przykładami innowacyjności technologicznej podzielił się także Mourad Taoufiki.

Innowacja jest dla nas absolutnie kluczową zasadą działania - podkreślił.

Przykładem poszukiwania odpowiedzi, która spełniła nasze potrzeby, a jednocześnie stała się jednym z najbardziej skutecznych produktów, stał się Amazon Cloud. Początkowo rozwijane narzędzie na użytek wewnętrzne firmy zostało zaoferowane innym. takie podejście powoduje także rozprzestrzenianie nowych technologii i dalszych rozwiązań.

O innej stronie rozwoju technologicznego mówił Szymon Wałach. Przy obecnej powszechności dostępu do technologii trzeba znajdować to, co będzie unikatowe i zbuduje przewagę na rynku.

Wysokie oceny rozwiązań technologicznych budują także zaufane do samego produktu.

To z kolei pomaga oswajać klientów z nowymi rozwiązaniami. - Sekretem InPost nie jest dostęp do jakiejś kultowej technologii, ale klientocentryczność - podkreślił członek zarządu, InPost.

W bankowości istotna jest zdolność radzenia sobie w czasach zawirowań. Banki wpierają gospodarkę, dlatego technologia staje się niezbędna również jako narzędzia tworzenia zaufania do tych instytucji. Za tym idzie szybkość reagowania na to, co dzieje się w kolejnych branżach, z którymi banki współpracują i w tym leży zadanie technologii - komentowała Ewa Łuniewska.

Z perspektywy sektora telekomunikacyjnego technologie od lat pełnią kluczową rolę, zwłaszcza, że firmy tej branży są podstawą zmian technologicznych i cyfryzacyjnych i jednocześnie są świadomi swojej roli. - Nawet tam, gdzie budujemy infrastrukturę nie zakładamy, że b będziemy jej wyłącznym operatorem - podkreślał Jean Marc Harion z Play.

Michał Kot, zapytany o nowe technologie w branży produkcyjnej, zaznaczył, że rozwijane są one i potrzebne między innym tam, gdzie trzeba sobie radzić ze zbieraniem i przetwarzaniem danych.

Ponad wszelką wątpliwość firmy, które stawiają na rozwiązania cyfrowe, są w lepszej sytuacji niż te, które tego nie robią - przypomniał.

Dodał, że firmy, które przetrwały ostatnie kryzysy, zerwane łańcucha dostaw i produkcji są dziś dzięki nowym technologiom w sytuacji lepszej, niż można się było tego spodziewać. Wskazał, że z badań Digital Industries, Siemens Polska wynikało, że w Polsce wskaźnik cyfryzacji po pierwszym roku pandemii wzrósł w skali 1-4 od 1,8 do 2,4. To oznacza skokowe zainteresowanie firm inwestycjami w nowe technologie. Jednocześnie przedsiębiorcy deklarowali w tym samym czasie chęć podniesienia inwestycji na cyfryzacje z 30 do 70 proc. ankietowanych.

