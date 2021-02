O przyszłości gospodarki w doborowym gronie. Inauguracja EEC Trends tuż, tuż

Już w najbliższą środę 17 lutego rozpocznie się EEC Trends – dwudniowe wydarzenie w formule online. To druga edycja merytorycznego prologu Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zapowiada się – szczególnie ważna w tak trudnym czasie – debata o przyszłości gospodarki. Zapraszamy do rejestracji już dziś.

Jak będzie wyglądało nowe gospodarcze otwarcie po pandemii? Co nas – polską gospodarkę w jej europejskim kontekście – czeka w roku 2021? Jak na szanse i przebieg „odbicia” gospodarki i jej funkcjonowanie we wciąż nietypowych realiach wpłynie bilans trudnego roku?

Na te kierunkowe pytania odpowiedzi będą szukali przedstawiciele administracji rządowej: Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii oraz Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej – w dialogu z praktykami biznesu i sektora finansów.

Sektor finansowy i obszar polityki rozwojowej reprezentować będą: Teresa Czerwińska, wiceprezes, Europejski Bank Inwestycyjny, Paweł Borys, prezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju, Robert Tomanek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Głos polskiego biznesu wybrzmi w debacie dzięki udziałowi Marka Staszka, prezesa zarządu DB Cargo Polska, Tomasza Suchańskiego, prezesa zarządu Żabka Polska i Igora Wasilewskiego, prezesa zarządu PERN.

Odbudowa, ale jak?

Tempo powrotu do normalności to tylko jeden z aspektów – w dużym stopniu uzależniony od czynników pozagospodarczych – prognoz epidemiologów czy skuteczności akcji szczepień. Ludzie gospodarki, jako mocno stąpający po ziemi praktycy, będą się w dyskusji skłaniać zapewne ku temu, co można z dużą doza prawdopodobieństwa przewidywać: jakie zmiany wywołane koronakryzysem będą miały trwały charakter, jakie branże i sektory gospodarki okażą się stabilne, rozwojowe, a jakie poniosą ciężkie straty? Wreszcie – jak będzie wyglądał rynek pracy w najbliższej postpandemicznej rzeczywistości?

Obecność przedstawicieli świata finansów pozwoli w trakcie debaty otwarcia EEC Trends zapytać o stan i przyszłość finansów publicznych w kontekście dalszej pomocy państwa dla firm, ale także o to, jaka będzie w rozpoczynającej się perspektywie finansowej rola rozwojowych środków europejskich mających stymulować odbudowę gospodarki na nowych zasadach.

