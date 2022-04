PHH dla ponad 7 tys. uchodźców z Ukrainy zorganizuje Śniadania Wielkanocne

Wydarzenie odbędzie się w dniu, w którym przypada Wielkanoc Kościołów wschodnich, czyli 24 kwietnia. Śniadania odbędą się zarówno w hotelach PHH zlokalizowanych w dużych miastach m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Rzeszowie, Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie czy Katowicach, jak również w mniejszych miejscowościach nadmorskich czy kurortach górskich. Obiekty te zlokalizowane są na terenie 20 diecezji.

- Dla wielu osób z Ukrainy najbliższe Święta Wielkanocne to będą pierwsze tak ważne święta obchodzone z daleko od domu, a często również bez najbliższych członków rodziny. Wiemy, że dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy, będzie to trudny czas, dlatego wspólnie z Caritas zapraszamy osoby z Ukrainy, które uciekły przed koszmarem wojny, do naszych hoteli na śniadanie wielkanocne (…). Do wspólnego przeżywania świątecznego czasu zapraszamy także innych przedstawicieli z naszej branży: hotelarzy i restauratorów. Pokażmy naszą solidarność, otwórzmy nasze serca!- mówił Gheorge Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Prezes podkreślił, że jest wdzięczny Caritasowi za wspólne działanie. Ma również nadzieję, że ich inicjatywa zainspiruję rynek horeca do podobnych przedsięwzięć.