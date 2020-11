PHO za wstrzymaniem podniesienia płacy minimalnej

Z apelem o wstrzymanie wprowadzania nowej, zrewaloryzowanej – jak co roku, minimalnej stawki godzinowej, a także płacy minimalnej Polski Holding Ochrony zwrócił się wcześniej do premiera. Powód: brak lub znaczne ograniczenie wpływów u firm security, przez co pozbawione są one dziś możliwości regulowania zobowiązań w takim kształcie jak przed pandemią.

- Z uwagi na lockdown dla wielu zleceniodawców z gastronomii, biur czy handlu, usługi ochrony w dotychczasowym rozmiarze stały się po prostu zbędne – uważa Polski Holding Ochrony i ostrzega, że wprowadzenie wyższej stawki minimalnej bez uwzględnienia obecnych okoliczności, a więc niejako „w ciemno”, skutkować może też koniecznością zwolnień pracowników i zwiększeniem bezrobocia.

Polski Holding Ochrony uważa, że zapis o zawieszeniu wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej powinien znaleźć się w ustawie dot. przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym. Pracuje nad nią teraz senat. Polski Holding Ochrony prosi prof. Tomasza Grodzkiego – marszałka Izby Wyższej parlamentu o uwzględnienie w niej zapisu o stawce minimalnej.

- W przesłanym piśmie zwracamy się z prośbą o wstrzymanie wejścia w życie rozporządzenia opublikowanego w dniu 16.09.2020 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.1596), proponując jednocześnie, aby rozporządzenie to zaczęło obowiązywać z chwilą zdecydowanego wyhamowania pandemii w Polsce i powrotu wszystkich branż gospodarki do pełnej możliwości wykorzystania swojego potencjału produkcyjnego i usługowego – przeczytać można w napisanym przez Sławomira Wagnera – przewodniczącego rady nadzorczej Polskiego Holdingu Ochrony do marszałka Senatu piśmie.

Rząd co roku waloryzuje płacę minimalną, a co za tym idzie, minimalną stawkę godzinową, po uzgodnieniach w ramach Rady Dialogu Społecznego. W tym roku, na skutek nie dojścia do porozumienia pomiędzy członkami RDS i rządem, rządowa propozycja dotycząca wysokości minimalnego dopuszczalnego wynagrodzenia na 2021 rok stała się obowiązującą. Publikacja stosownego rozporządzenia Rady Ministrów miała miejsce 16 września.