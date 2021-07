Pierwsze rowery cargo trafiły do łódzkich przedsiębiorców

Popularność tego typu pojazdów w miastach zachodniej Europy liczona jest już w dziesiątkach tysięcy. Jak wskazuje Hubert Barański (Fundacja Normalne Miasto „Fenomen”) – „Są one odpowiedzią na problemy jakie dotykają miasta na całym świecie: hałas, korki, zanieczyszczenie powietrza, problemy ze znalezieniem miejsc parkingowych.” Rowery ze wspomaganiem elektrycznym potrafią zabrać ze sobą nawet do 150 kg bagażu.

„To pierwszy taki przykład współpracy trzech sektorów w Polsce: samorządu, organizacji pozarządowej i biznesu. Cieszę się, że udało się to zrobić właśnie w Łodzi. Dzięki temu programowi mieszkańcy mogą zobaczyć co to jest rower cargo i jak szerokie są możliwości jego wykorzystania. To także sposób na realne przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu oraz troki o dobrą jakość powietrza w Łodzi – mówi Adam Pąsiek z Wydziału Kształtowania Środowiska

Z kolei Jacek Ziebura, dystrybutor rowerów cargo powiedział, że „Rowery, które oferujemy, mają ładowność 100-150 kg. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi do 100 km, jednak wiele zależy od terenu oraz masy przewożonego ładunku. W terenie płaskim można oczywiście poruszać się za pomocą siły mięśni, bez wspomagania elektrycznego.” Dodaje, że „rowery są łatwe w prowadzeniu, a pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna, jak w typowym rowerze holenderskim. Przy prowadzeniu trzeba przyzwyczaić się do większego niż w klasycznym rowerze promienia skrętu.”

Realizowane zadanie nie odbyłoby się, gdyby nie zaangażowanie Veolia Energia Łódź. Przedstawiciel firmy, Sławomir Wieteska przypomniał, że jest to już kolejne przedsięwzięcie rowerowe w Łodzi w które angażuje się Veolia. W zeszłym roku zakupiono 10 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym dla urzędników ZDiT oraz Zarządu Zieleni Miejskich.

W pierwszej edycji programu, jury składające się z przedstawicieli Veolia Łódź, Urzędu Miasta Łodzi, Towarowe.pl oraz organizatora - Fundacji Fenomen, wyłoniło trójkę laureautów. Są nimi Mobilny serwis rowerowy oraz DJ Lizard, Klubokawiarnia Niebostan oraz kawiarnie rowerowe Pana Rowerskiego.