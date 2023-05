Prawie 30 mln złotych otrzymają linie lotnicze Ryanair od samorządu wojewódzkiego na promocję Podkarpacia na arenie międzynarodowej. Sprawa ma jednak drugie dno.

Województwo podkarpackie na mocy umowy pomiędzy lokalnymi władzami a liniami lotniczymi Ryanair, będzie promowane na arenie międzynarodowej.

Kontrakt wynosi prawie 30 milionów złotych.

Chodzi tu jednak bardziej niż o reklamę o to, by samoloty przewoźnika latały z podrzeszowskiego lotniska.

Linie lotnicze Ryanair zawarły umowę z władzami województwa podkarpackiego, że będą odpowiedzialne za międzynarodową kampanię informacyjno-promocyjną regionu. Ryanair ma zapewnić własne narzędzia promocji, które przy wykorzystaniu samolotów, magazynów pokładowych czy mediów społecznościowych pomogą wypromować Podkarpacie.

Kampania ma mieć charakter międzynarodowy. Władze Podkarpacia dopuszczają prowadzenie działań promocyjnych na terenie Polski jedynie w przypadku, gdy ich zasięg będzie obejmował jednocześnie Polskę i województwo podkarpackie.

Jak informuje portal Wyborcza.pl, kwota w wysokości 27,75 mln złotych bardziej niż na promocję jest przeznaczona na przekonanie linii lotniczych Ryanair do tego, by ich samoloty latały z podrzeszowskiego lotniska. - Rynki regionalne nie są na tyle rozwinięte, żeby przyjąć wielu klientów, którzy mogą dużo zapłacić. Mają pasażerów, bo oferują tanie bilety. Żeby jednak zarabiać na połączeniach, trzeba utrzymywać niskie koszty. A takie kontrakty są tym, dzięki czemu jest to możliwe - komentuje dla Wyborcza.pl Michał Wichrowski, ekspert rynku lotniczego.

Bez tanich linii w Jasionce byłoby dość biednie. Łącznie z usług portu w kwietniu bt. skorzystało bowiem 72 tys. pasażerów, w tym W kwietniu Ryanair odprawił 27 tys. osób, a LOT 20 tys. . Ryanair odpowiada więc za ponad jedną trzecią całego ruchu.

