Polak zapracowany nawet na plaży

Rola cyfryzacji w naszym życiu osiągnęła nowy poziom, zwłaszcza, że po wybuchu pandemii znacznie częściej używamy urządzeń mobilnych i komputerów. Na 37,8 mln ludzi w Polsce, z Internetu korzysta prawie 31 mln, czyli o milion więcej niż przed rokiem. Z czego blisko 29 mln osób robi to mobilnie, względem 26 mln użytkowników w 2019 roku.



W lipcu br. roku firma rekrutacyjna i outsourcingowa Devire, postanowiła zapytać Polaków o to, czy spędzają wakacje „podłączeni do sieci”. Okazuje się, że tylko 1 proc. ankietowanych jest off-line w trakcie wypoczynku.



Jedziemy na urlop, ale ze sprzętem służbowym



Choć liczba zachorowań na koronawirusa znów rośnie, to przeszło połowa Polaków deklaruje chęć wyjazdu na urlop. 70 proc. ankietowanych zdecyduje się na wypoczynek w kraju, przy czym 19 proc. wyruszy poza granice – wynika z badania Devire. Tylko co czwarty Polak zrezygnował z wyjazdu.

57 proc. respondentów przyznaje, że dotychczas pracowało podczas urlopu. Taki sam procent badanych zabierze ze sobą urządzenia służbowe na najbliższe wakacje. Co ciekawe 82 proc. osób deklaruje, że nie zamierza wykonywać obowiązków zawodowych.



To znaczy, że odbieranie maili czy korzystanie z telefonu służbowego podczas urlopu, nie traktujemy już jako wykonywanie obowiązków służbowych. Może to wynikać z faktu, że postępujący trend pracy zdalnej i work-life integration zatarły granicę między pracą, a życiem prywatnym.



- Praca zdalna, z którą w tempie ekspresowym musiała się oswoić znaczna część Polaków ma nie tylko blaski, ale i cienie. Wielu pracodawców odchodząc od sztywno wyznaczonego czasu pracy zaczęło oczekiwać dostępności swoich pracowników pod telefonem 24/7. Pracownicy uzyskując większą elastyczność w normalnych godzinach pracy, również stali się na to bardziej otwarci. Zacieranie się granicy między życiem prywatnym, a zawodowym potwierdzają wyniki badania. Nawet jeśli nie chcemy pracować podczas urlopu, to nadal sprawdzamy pocztę służbową lub odbieramy telefon - mówi Michał Młynarczyk, prezes Devire i członek zarządu Polskiego Forum HR.

Dlaczego pracujemy w trakcie urlopu?



Główną przyczyną pracy podczas urlopu jest charakter wykonywanych obowiązków – 59 proc. osób przyznaje, że ich stanowisko wymaga, aby być stale w kontakcie. Co trzeci badany czuje się zobligowany względem swojego pracodawcy (32 proc.). Z kolei 18 proc. z nas nie potrafi zapomnieć o pracy podczas wakacji.



Najczęściej sprawdzamy pocztę służbową (69 proc. z nas) i odbieramy służbowy telefon - 63 proc. Do wykonywania standardowych obowiązków przyznaje się 10 proc. badanych.