Polscy Pracodawcy Handlu i Usług pamiętają o Ukrainie

Polscy Pracodawcy Handlu i Usług przyznali, że w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę nie mogą pozostać obojętni. – Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja drastycznie wpłynie na funkcjonowanie naszych firm i handlu w całej Europie i w Polsce. Tworzymy międzynarodowy ekosystem zależności, które zostały gwałtownie zakłócone. Liczymy się nie tylko z utrudnieniami w prowadzeniu działalności ale ze stratami, których skutki odczujemy już niebawem. Prowadzenie działalności gospodarczej będzie coraz trudniejsze – przewiduje zarząd ZPPPHiU.

– Polski handel z głębokim przekonaniem wspiera wszelkie przejawy solidarności i pomocy wobec ofiar rosyjskiego ataku. Respektujemy sankcje i dostosujemy się do kolejnych zarządzeń międzynarodowej społeczności sprzeciwiającej się atakowi na Ukrainę. Apelujemy do wszystkich firm o realne zaangażowanie. Wiemy, że wielu naszych członków takie inicjatywy podejmuje i każdy na miarę swoich możliwości dokłada się do wspólnie niesionej pomocy. Potrzeba tej pomocy nie zniknie szybko, bądźmy zatem przygotowani na długofalowe zaangażowanie i wysiłek. Bądźmy solidarni na wielu płaszczyznach – przekonuje ZPPPHiU