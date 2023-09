Polska wkroczyła w okres kolejnego kryzysu demograficznego. Z danych GUS wynika, że w roku 2021 r. zarejestrowano 332 tys. urodzeń żywych. W 2022 r. liczba urodzeń zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku o ok. 27 tys. i wyniosła 305 tys.

Rośnie grupa osób w wieku 65 lat i więcej – w 2022 r. zwiększyła się o 178 tys. osób do ponad 7,3 mln.

Jako podaje GUS odnotowany w 2022 r. spadek liczby urodzeń potwierdza, że Polska wkroczyła w okres kolejnego kryzysu demograficznego, który miał już przejściowo miejsce w latach 1997–2007. Obecny kryzys prawdopodobnie może mieć charakter dłuższej tendencji.

Z danych GUS wynika, że w roku 2021 r. zarejestrowano 332 tys. urodzeń żywych, natomiast w 2022 r. liczba urodzeń żywych zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku o ok. 27 tys. i wyniosła 305 tys. Jest to najniższa liczba urodzeń odnotowana w całym okresie powojennym.

- Warto podkreślić, że nie należy oczekiwać powrotu do wysokiego poziomu dzietności sięgającego istotnie ponad wartość 2. Utrzymywanie się przez długi czas niskiej dzietności grozi wejściem w tzw. pułapkę niskiej płodności, z której wyjście jest bardzo trudne - podaje GUS.

GUS podaje, że 2022 r. liczba dzieci w wieku poniżej 15 lat wyniosła ponad 5,8 mln, tj. spadła o 88 tys. w stosunku do poprzedniego roku.

Niezmiennie rośnie grupa osób w wieku 65 lat i więcej – w 2022 r. zwiększyła się o 178 tys. osób do ponad 7,3 mln, co stanowi 19,5 proc. ogólnej liczby ludności.

GUS podaje też, że od 2010 r. odsetek grupy osób w wieku produkcyjnym obniża się i w 2022 r. osiągnął poziom 58,7 proc. Wielkość tej populacji wyniosła ponad 22 mln – o 216 tys. mniej niż rok wcześniej.

