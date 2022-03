Polski Związek Firm Deweloperskich organizuje pomoc dla uchodźców

Dary będą przyjmowane w godz. 13-15 w dniach 3-8.03 z wyjątkiem niedzieli.

Zbiórka zorganizowana jest w budynku po byłym centrum handlowym Jupiter (wjazd przez bramę od ul. Miedzianej 11). Magazyn na ten cel udostępniła firma Echo Investment.

Na chwilę obecną prawie 1 tys. sztuk potrzebnej pościeli zakupiły firmy Yareal Polska oraz Volumetric Polska. A kolejne 600 sztuk jadą do Warszawy z łódzkiego oddziału PZFD. W pomoc w wyposażenie tych powierzchni włączyła się również firma Vastint Poland.

Kolejną inicjatywą PZFD jest uruchomienie formularza, w którym zbieramy informacje od firm z branży deweloperskiej i powiązanych na temat wolnych stanowisk i miejsc pracy, które branża będzie mogła zaoferować uchodźcom.

PZFD organizuje również zbiórkę finansową wśród firm członkowskich. Środki zgromadzone w ramach zbiórki zostaną przekazane jako pomoc branży deweloperskiej zweryfikowanym organizacjom charytatywnym przekazującym wsparcie narodowi ukraińskiemu.

Do zbiórki przyłączyła się już firma Murapol, która zadeklarowała wpłatę 100 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pomoc Polskiej Misji Medycznej. Numer konta zbiórki: 34 1020 4900 0000 8502 3406 7490

Firmy członkowskie PZFD działają razem i indywidualnie dla Ukrainy

Oprócz włączenia się w ogólne inicjatywy związki realizuję również szereg własnych działań pomocowych. Firma Arche przeznaczyła łącznie 5 tys. miejsc noclegowych w swoich obiektach (3 tys. miejsc już są zapełnione) oraz przeznaczy 5 mln zł na działania pomocowe.

Firma Skanska, Echo Investment, Orange Polska oraz SGI przeznaczą swoje budynki, na tymczasowe miejsca pobytu dla uchodźców.

Natomiast Panattoni Europe szykuje swoje magazyny dla firm z Ukrainy, które przeniosą do Polski swoją działalność.

Noho Investment oddało do użytkowania miastu Kraków duży magazyn, który posłuży magazynowaniu zebranych artykułów pierwszej potrzeby dla uchodźców.

MLP Group obecnie przygotowuje miejsca tymczasowego pobytu dla potrzebujących osób, zapewni także wyżywienie i niezbędną opiekę.

Natomiast Equilis Poland Services m.in. pomogło dzieciom z ukraińskiego domu dziecka podczas ich pobytu w Chełmie i podróży po Polsce.

Grupa HB Reavis przekazała znaczne środki finansowe na rzecz wewnątrzfirmowej zbiórki, do której włączyli się pracownicy ze wszystkich krajów. Połowa zebranych pieniędzy zostanie przekazana organizacjom humanitarnym na Ukrainie. Pozostała część zapewni pomoc uchodźcom przybywającym między innymi do Polski i na Słowację.

Mieszkanie od Constructa Plus dla Ukraińców w Poznaniu

Grupa Żabka przekazała m. in. łącznie 200 ton żywności oraz niezbędnych artykułów higienicznych o wartości 1,4 mln złotych, przeznaczyła środki finansowe na wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, podjęła decyzję o finansowaniu wynajmu mieszkań dla rodzin pracowników, współpracowników oraz franczyzobiorców, których ściągnięto do Polski, a także organizuje wolontariat pracowniczy. Spółka podjęła również decyzję o wstrzymaniu zamówień produktów pochodzących z obszaru Federacji Rosyjskiej

i Białorusi.

Firma Constructa Plus udostępniła bezterminowo mieszkanie w Poznaniu dla 4 osobowej rodziny z Ukrainy i przekazała środki finansowe dla spółdzielni socjalnej z Szamotuł, która organizuje zbiórki i przewozi je do Przemyśla. Spółka przekazała też środki opatrunkowe, antyseptyczne, leki, śpiwory, koce, latarki i żywność do Fundacji ORCHidea, która prowadzi zbiórkę dla Ukrainy.

W pomoc zaangażowała się również Kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy, która udzieli niezbędnej i nieodpłatnej pomocy prawnej obywatelom Ukrainy. Przeprowadzi procedurę uchodźczą, migracyjną, azylową oraz legalizację pobytu.

