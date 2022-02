Pomorze atrakcyjne dla biznesu na tle Europy

fDi Intelligence, specjalistyczny dział Financial Times, opublikował 8. ranking europejskich miast i regionów przyszłości.

148 regionów i 356 miast europejskich zostało pogrupowanych według wielkości populacji, a następnie uszeregowanych na podstawie potencjału gospodarczego, przyjazności dla biznesu, łączności, kapitału ludzkiego i stylu życia oraz efektywności kosztowej.

Głównym odkryciem tegorocznego badania jest to, że pomimo pandemii COVID-19, bezpośrednie inwestycje zagraniczne okazały się bardziej odporne w Europie niż w innych regionach świata.

W rankingu 2022/2023 województwo pomorskie zajęło 7 miejsce w kategorii strategia BIZ, regiony średniej wielkości. Warto dodać, że Pomorskie jest jedynym polskim regionem w pierwszej dziesiątce. Wyprzedziliśmy również takie znane europejskie regiony jak Wyspy Kanaryjskie i Kraj Basków oraz Toskanię.

– Rankingi są potwierdzeniem, że praca, którą wkładamy w to, aby region był bardziej zrównoważony, przyjazny dla biznesu i różnorodny daje efekty – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Przypomina nam jednocześnie o tym, że nadal mamy sporo do zrobienia – dodaje.

Na poziomie regionalnym zespół badawczy fDi przeanalizował 148 regionów europejskich, podzielonych na 3 kategorie wielkości: duże, średnie i małe, aby zidentyfikować lokalizacje o największym potencjale inwestycyjnym. Jedyna kategoria jakościowa w rankingu - strategia BIZ - powstała na podstawie odpowiedzi agencji promocji inwestycji i stanowi samodzielny ranking uwzględniający ogólne wyniki.

Invest in Pomerania jest samorządową inicjatywą non-profit, koordynowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając inwestorom wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. W ciągu ostatniej dekady Invest in Pomerania z sukcesem zakończyła ponad 138 projektów i przyczyniła się do stworzenia ponad 20 tys. miejsc pracy