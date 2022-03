Ponad 700 tys. uchodźców z Ukrainy przybyło już do Polski

Do Polski z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy przybyło ponad 700 tys. uchodźców - poinformowała Straż Graniczna. Tylko w piątek, do godz. 15, funkcjonariusze SG odprawili 59,1 tys. osób.

24 lutego rozpoczęła się inwazja rosyjska na Ukrainę